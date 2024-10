Werbung

Vor zehn Jahren wurden die Hazelight Studios gegründet. Bisher haben die Entwickler aus Schweden zwei Spiele produziert und konnten mit beiden große Erfolge feiern. Nach ihrem Debut-Titel A Way Out 2018 folgte 2021 It Takes Two. Damit gelang dem Studio endgültig der Sprung auf die große Bühne. A Way Out konnte auf metacritic bereits einen Metascore von 78 und einen User Score von 8,0 erlagen. Mit dem Folgetitel erreichte man schließlich einen Metascore von 88 und einen User Score von 8,9.

Beide Titel von Hazelight Studios zeichnen sich dadurch aus, dass sie komplett auf ein kooperatives Erlebnis setzen. Sie lassen sich nicht alleine spielen und man benötigt immer einen Mitspieler, der in die Rolle des zweiten Charakters schlüpft. Es gibt keine Möglichkeit, den zweiten Spieler mit einem NPC zu ersetzen. So ist bei den Spielen immer gemeinsames Vorgehen und im Idealfall eine gute Absprache nötig.

Chef-Entwickler Josef Fares hat nun in einem Twitter-Post eine Andeutung auf das kommende, dritte Spiel von Hazelight gemacht. Darin erwähnt er, dass die Fans viele Fragen nach dem nächsten Spiel stellen und er nun einen kleinen Teaser teilen möchte. Das nächste Spiel soll eine komplett neue IP werden. WIr dürfen also nicht mit einer Fortsetzung von A Way Out oder It Takes Two rechnen. Auch wenn Fares betont, dass er es kaum erwarten kann, das Spiel den Fans zu präsentieren, so verrät er dennoch nicht seinen Namen. Als Hinweis gibt er nur S**** ******N an. In den Kommentaren unter dem Post wird seither wild nach der Bedeutung gesucht.

Auch der Account des Studios hat einen rätselhaften Post erstellt, der auf das neue Spiel verweist. Das gepostete Bild zeigt ein geschwärztes Skript mit einigen Post-Its. Diese deuten wenig überraschend auf einen erneuten Koop-Titel hin. Auch wenn es viele Mutmaßungen zu Inhalt und Namen der neuen IP gibt, müssen wir uns wohl noch bis zur offiziellen Vorstellung gedulden. Immerhin scheint diese nicht mehr weit entfernt zu sein.