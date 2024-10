Werbung

Noch Anfang des Jahres hatte Chris Roberts, seines Zeichens Chef-Entwickler hinter Star Citizen, durchblicken lassen, dass "Star Citizen 1.0 am Horizont funkelt". Nun fand die diesjährige CitizenCon in Manchester statt. Das Event dreht sich ausschließlich um Neuigkeiten rund um das SciFi-Spiel, das sich seit mittlerweile 15 Jahren in Entwicklung befindet. Vor Ort war allerdings keine Rede mehr von einem nahen Release des Hauptspiels.

Immerhin die Singleplayer-Auskopplung namens Squadron 42 scheint sich einer Fertigstellung zu nähren. Diese soll zwar im selben Universum spielen, wird aber separat erhältlich sein und kann unabhängig von Star Citizen gespielt werden. Squadron 42 wurde auch schon vor mehr als zehn Jahren angekündigt. Nun hat sich laut den Entwicklern etwas getan und man hat 2026 als Jahr für das Release bekannt gegeben.

Das Spiel sei jetzt schon Feature-fertig, also theoretisch komplett spielbar. Das verbleibende Jahr bis zum Release soll also für Polishing und Bug-Fixing genutzt werden. Beim Cast setzt das Team von Cloud Imperium Games auf Star-Besetzung. Gillian Anderson, Mark Hamill, Gary Oldman, Mark Strong, John Rhys-Davies und Liam Cunningham stehen ebenso auf dem Teppich wie seit neuestem auch Henry Cavill. Während der Show wurden das Intro, das Tutorial und die erste Mission live vor Publikum gespielt. Dabei zeigten sich durchaus einige Probleme: Das Spiel litt unter Rucklern und stürzte zweimal komplett ab.

Insgesamt soll die Kampagne 30 bis 40 Spielstunden bieten. Ob man das geplante Release 2026 wirklich einhalten kann, bleibt abzuwarten. Generell sollte man alle angegebenen Termine bei Cloud Imperium Games mit Vorsicht genießen. Das hat die Vergangenheit bereits gezeigt. Wann Star Citizen selbst releast wird, bleibt weiterhin fraglich. Weitere Informationen zu Squadron 42 finden sich auf der offiziellen Webseite.