Erst vor Kurzem gab es die Mitteilung, dass es große Fortschritte bei der Entwicklung von Star Citizen gäbe. In einem ersten Test wurden Jump Gates erfolgreich implementiert. Mit diesen können Spieler zwischen zwei Sternensystemen reisen. Nun hat Chef-Entwickler Chris Roberts einen möglichen Release des Spiels angedeutet.

In einem Beitrag im offiziellen Post auf dem Blog des Spiels hat Roberts nun bekannt gegeben, dass "Star Citizen 1.0 am Horizont funkelt". Der letzte Schritt vor Version 1.0 soll die geplante Version 4.0 des Spiels sein. Diese vermutlich letzte Alpha-Version soll noch in diesem Jahr erscheinen. Einen wirklichen Release-Zeitpunkt für Version 1.0 nennt Roberts nicht.

Auch wenn sich das alles für Fans und Investoren gut anhört, sollte man diese Andeutungen mit einer gewissen Skepsis betrachten. Star Citizen befindet sich mittlerweile zwölf Jahre in der Entwicklung und hat 665 Millionen US-Dollar eingesammelt. Schon oft wurden in der Vergangenheit Versprechen und verkündete Zeiträume nicht eingehalten. Viele halten das Projekt für zu ambitioniert.

Wann Star Citizen schlussendlich erscheinen wird und welche Inhalte in der finalen Version zu finden sind, wird sich wahrscheinlich erst zeigen, wenn der große Tag tatsächlich gekommen ist.