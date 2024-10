Werbung

Gestern Abend stellte Microsoft in seiner zweiten Xbox Partner Preview in diesem Jahr die kommenden Spiele für die nächsten Monate vor. Unter anderem wurden Titel von Remedy Entertainment, Sega, 505 Games und anderen gezeigt. Insgesamt 15 Trailer gab es in den knappen 25 Minuten zusehen. Wer sich die Show selbst ansehen möchte, kann das Video on Demand auf YouTube finden.

Den Anfang machte ein neuer Trailer zu The Lake House. Der zweite Story DLC zu Remedys Alan Wake 2 soll schon am 22. Oktober 2024 erscheinen. Danach gab es schon das erste Reveal des Abends. Mit Cronos: The New Dawn wurde ein neues Horror-Spiel im Unterwassersetting vorgestellt. Viel zu sehen gab es noch nicht. Im Trailer konnte man ein Schachspiel sehen, das sich mit blutigen Horror-Szenen unter Wasser abwechselte. Das Spiel erscheint 2025. Der Early Access für den Shooter Blindfire startete während der Show. Ziemlich durchgeknallt wurde es dann mit Like A Dragon: Pirate Yakuza Hawaii. Der neue Ableger der Like-A-Dragon-Reihe setzt auf Piratengameplay und Seeschlachten und erscheint am 21. Februar 2025. Mouse P.I. for Hire wird schon seit einiger Zeit von Shooter-Fans erwartet. Der neue Trailer gibt mehr Einblicke in das schwarz-weiß-Gameplay rund um die kriminellen Mäuse in den 30er-Jahren. Der Release ist irgendwann 2025.

Ein kurzer Blick auf Subnautica 2 kündigte den Early Access für nächstes Jahr an. Animal Well startete während der Show auf Xbox. Spieler erwartet ein Pixelabenteuer mit vielen Rätseln. Eden Zero erscheint 2025. Die Manga-Adaption greift ein Werk von Hiro Mashima auf. Dieser ist unter anderem der Schöpfer von Fairy Tale. Einen leichten Monster-Hunter-Vibe versprühte der neue Trailer für Eternal Strands. Das Action-Spiel mit übergroßen, bunten Gegnern ist auch für nächstes Jahr angesetzt. Auch ein Soulslike hat es in die Ankündigungen geschafft. Mistfall Hunter wurde neu für 2025 vorgestellt und soll einen neuartigen Mix aus Soulslike und Extraction-Game bieten.

Anfang 2025 soll Wheel World erscheinen. Das Rennspiel setzt auf Fahrräder und kommt mit einem ganz eigenen Grafik-Stil. Passend zum Oktober Showcase ging es danach mit der Ankündigung von Phasmophobia weiter. Das Koop-Horror-Spiel ist ein Dauerbrenner im Early Access und soll am 29. Oktober passend zu Halloween auf die Microsoft Konsole kommen. Wesentlich bunter wird es in The Legend of Baboo. Darin spielen wir einen Jungen und seinen treuen Hund. Im Trailer sind bereits einige Kampfszenen zu sehen. Mit Wuchang: Fallen Feathers kommt ein Spiel im asiatischen Setting, das im Trailer deutliche Anleihen an Wukong zeigt. 2025 erscheint das Action-Soulslike. Als letztes gab es noch einen Reveal-Trailer für FBC: Firebreak. Der Titel stammt ebenfalls von den Alan Wake Entwicklern von Remedy. Es ist das erste Koop-Spiel der Firma. Darin können drei Spieler gemeinsam in dem Universum von Control und Alan Wake gegen allerlei übersinnliche Gegner antreten. Insgesamt fünf der präsentierten Spieler werden ab dem ersten Tag Teil des Xbox Game Pass sein: Subnautica 2, Eternal Strands, Wheel World, Wuchang und zuletzt auch FBC: Firebreak.