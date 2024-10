Werbung

Im Original ist Age of Empires 2 schon 1999 erschienen. Das Spiel erfreut sich bis heute großer Beliebtheit und zählt für viele zu einem der besten Strategiespiele, die jemals erschienen sind. So ist es wenig verwunderlich, dass sich Publisher Microsoft bereits mehrfach dazu entschlossen hat, den Titel zu aktualisieren. Nachdem zunächst ein HD-Remake erschienen ist, wurde 2019 eine komplett überarbeitete Definitive Edition veröffentlicht.

Genau diese Definitive Edition erhält nun neue Inhalte. Chronicles: Battle for Greece bringt bald eine komplett neue Singleplayer-Kampagne mit 21 Szenarien ins Spiel. Die Geschichte soll mehr als ein Jahrhundert griechischer Geschichte umspannen und in der Antike spielen. Darin enthalten sind auch bekannte, historische Ereignisse wie die Schlacht bei Marathon, die Schlacht bei den Thermopylen und die Schlacht von Salamis. Entsprechend treten einige der Akteure auf, die bei diesen eine Rolle spielten. So nennen die Macher hier Themistokles, Perikles und Lysander.

Hierfür bringt das Addon drei neue antike Zivilisationen ins Spiel: Athener, Spartaner und Achämeniden. Diese sind in Ranglistenspielen allerdings nicht verfügbar. Insgesamt halten mit diesen Fraktionen 55 neuen Landeinheiten, 19 neue Marineeinheiten und 85 neue Gebäude Einzug in Age of Empires 2 DE. Zu den neuen Einheiten zählen unter anderen Streitwägen, Hopliten und Tiremen. Für die Kampagne hat man sich auch eine neue Art des Story-Telling überlegt, die bisher nicht in dem Spiel zu finden war. Mit Battle for Greece werden animierte Zwischensequenzen integriert.

Zusätzlich wurden auch einige Änderungen an der Gamemechanik vorgenommen. Unter dem Namen Chronicles sollen noch weitere Addons für das Spiel erscheinen. Bei Battle for Greece handelt es sich nur um den Auftakt dieser neuen Reihe von Erweiterungen. Erscheinen soll das Paket am 14. November. Wer möchte, kann es jetzt schon auf Steam vorbestellen. Der reguläre Preis beträgt 14,99 Euro.

Bis zum Release ist Battle for Greece aber noch auf 12,74 Euro reduziert. Der Besitz des Hauptspiels ist natürlich Voraussetzung zum Spielen.