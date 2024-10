Werbung

Am 1. Oktober 2024 startete mit Throne and Liberty das neueste Free-to-Play-MMORPG von Publisher Amazon Games. Entwickelt wurde das Spiel von NCSOFT. Die Entwickler dürften sich über die Resonanz auf ihr Spiel sehr freuen. Mehr als drei Millionen Spieler haben sich bereits registriert, um in die Welt von Solisium einzutauchen. Das teilte Amazon Games nun in einem Blog-Eintrag mit.

Seit dem Launch haben Spieler weltweit insgesamt über 24 Millionen Stunden im Spiel verbracht. Zusätzlich dazu wurden auf Twitch mehr als 11 Millionen Stunden an Livestreams produziert und angeschaut. Christoph Hartmann, Vizepräsident von Amazon Games, äußerte sich begeistert über die Resonanz. Hartmann hebt insbesondere die Vielseitigkeit des Spiels hervor, das ein narratives Abenteuer mit PvP und PvE Gefechten kombinieren soll. Die Welt von Solisium soll beständig weiterentwickelt werden und durch dynamische, sich verändernde geografische Landschaften und Umwelteinflüsse beeindrucken.

Eine der Besonderheiten des Spiels ist das Fortbewegungssystem. Anstatt nur zu Fuß oder auf einem traditionellen Reittier unterwegs zu sein, können die Spieler sich kurzerhand in verschiedene Kreaturen verwandeln. Diese Verwandlungen ermöglichen es ihnen, durch die Lüfte zu gleiten, über weite Ebenen zu sprinten oder durch die Tiefen der Meere zu schwimmen. So sollen sie die große Spielwelt frei erkunden können. Spieler können auch eine eigene Gilde gründen, an Schlachten gegen andere Gilden teilnehmen oder die Geheimnisse von Solisium gemeinsam erkunden.

Throne and Liberty ist auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Spieler können es sowohl auf dem PC über Steam, als auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S installieren. Wer mehr über das Spiel erfahren möchte oder einen genaueren Blick auf die Spielmechaniken werfen will, kann sich auf der offiziellen Throne and Liberty-Website informieren. Für die kommenden Wochen und Monate versprechen die Macher regelmäßige Updates und neue Inhalte. Entwickler NCSOFT hat bereits Pläne für zukünftige Erweiterungen und Events angekündigt.