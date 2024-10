Werbung

PlayerUnknown’s Battlegrounds – kurz PUBG – wurde 2017 von dem koreanischen Publisher KRAFTON veröffentlicht. Der Battle-Royale-Shooter erfreut sich bis heute großer Beliebtheit. Er steht sogar ungeschlagen auf Platz 1 der Steam-Charts, wenn es um die meisten gleichzeitigen Spieler geht. Hier konnte das Spiel in Spitze mehr als drei Millionen gleichzeitige Spieler an die Rechner bringen. Im Schnitt loggen sich regelmäßig über eine halbe Million Spieler täglich ein.

Ein neues Update soll nun große Änderungen in das bestehende Spiel bringen. Unter den wichtigsten Features sind eine globale Regionszusammenlegung, ein neuer Arcade-Modus sowie Anpassungen an den Care-Paket-Waffen. Version 32.1 soll nicht nur die Balance des Spiels verbessern, sondern obendrein für neue taktische Herausforderungen sorgen.

Eine der bedeutendsten Neuerungen im Patch ist die globale Regionszusammenlegung. Diese Änderung zielt darauf ab, die Wartezeiten der Spieler zu verkürzen und das Wettbewerbsniveau zu steigern, indem mehr Spieler weltweit zusammengefasst werden. Vor allem in Zeiten mit geringer Aktivität in bestimmten Regionen sollen so die Matchmaking-Zeiten verkürzt werden. Alle Details, welche Regionen von diesen Änderungen betroffen sind, können in der offiziellen Ankündigung zur Regionszusammenlegung nachgelesen werden.

Mit dem Update kommt außerdem ein neuer Arcade-Modus ins Spiel. Hungers Left Behind stellt eine Erweiterung des bekannten Survivors Left Behind-Modus dar, erhöht jedoch den Schwierigkeitsgrad spürbar. Die Spieler müssen sich nicht nur gegen andere Überlebende behaupten, sondern auch mit dem immer größer werdenden Hunger ihrer Spielfigur umgehen. Der durch den Hunger verursachte Schaden ist in diesem Modus deutlich höher, wodurch strategische Entscheidungen in Bezug auf das Sammeln und Nutzen von Ressourcen noch wichtiger werden sollen. Dieser Modus ist ab sofort für PC-Spieler verfügbar, Konsolenspieler müssen sich bis zum 17. Oktober gedulden.

Neben den großen Neuerungen bringt Update 32.1 eine Reihe weiterer Verbesserungen und neuer Inhalte. So wird ein neuer Survivor-Pass eingeführt, der den Spielern neue Belohnungen und Herausforderungen bietet. Wie bei jedem Update gibt es diverse Fehlerbehebungen, die das allgemeine Spielerlebnis flüssiger und stabiler gestalten sollen.

Das Update 32.1 ist ab sofort für PC verfügbar, Konsolenspieler werden in den kommenden Tagen Zugriff auf die neuen Inhalte erhalten. Mehr Informationen gibt es in den offiziellen Patchnotes auf der PUBG-Website finden.