Werbung

Gerade erst hat Sony während der letzten State of Play einen Remaster zu Horizon Zero Dawn angekündigt. Das Spiel soll schon am 31. Oktober 2024 erscheinen. Die Veröffentlichung ist für PlayStation und PC geplant. Wer auf dem PC spielen will, kann sich den Titel über Steam oder Epic sichern. Genau in diesen beiden Shops wurde nun aber die erste PC-Portierung aus den Bibliotheken gelöscht. Auf GOG ist das Original noch verfügbar. Die Complete-Edition kostet dort aktuell 49,99 Euro. Auf GOG wird die Remastered-Edition allerdings nicht verfügbar sein.

Der Grund für die Löschung ist die Einführung der PSN-Pflicht für das Remastered. Wer sich die neue Version kauft, der muss auch für die Singleplayer-Kampagne einen PSN-Account anlegen. Der Zwang zum PSN-Konto hat Sony in diesem Jahr schon einigen Ärger beschert. So hatte man die Einführung auch bei Helldivers 2 erwogen. Das Problem hinter dem Konto-Zwang ist unter anderem, dass dieses in 121 Ländern der Welt offiziell nicht unterstützt wird. Käufer aus diesen Ländern könnten das Spiel also im Ernstfall gar nicht starten.

Wer die erste Portierung bei Steam oder Epic bereits besitzt, muss nicht zwingend ein PSN-Konto erstellen. Solange man nicht auf die Remastered-Edition upgradet, wird dies nicht erforderlich. In Zukunft lässt sich aber nur noch die Remastered-Edition bei Steam und Epic kaufen. Eine Vorbestellung ist bereits seit dem 3. Oktober 2024 möglich. Dafür werden 49,99 Euro fällig.

Das Ziel der neuen Edition ist es laut Sony, die Leistung der PlayStation 5 voll auszunutzen. Einzelne Charaktere im Spiel wurden überarbeitet und man hat mehr als zehn Stunden neue Audio-Aufnahmen eingefügt. Neben 4K-Auflösung wird auf der Konsole auch der DualSense-Wireless-Controller voll unterstützt. Dieser unterstützt nun haptisches Feedback und adaptive Trigger im Spiel.