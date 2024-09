Werbung

Vor ziemlich genau sechs Monaten erschien die Complete Edition von Horizon: Forbidden West und brachte das Abenteuer rund um Aloy auf PC. Im Laufe von Sonys State of Play wurde nun eine Remaster-Edition von Teil eins angekündigt. Wer möchte, kann sich die ganze Show im VOD ansehen.

Für Horizon Zero Dawn Remastered wurde das Motion Capturing der einzelnen Charaktere überarbeitet. Hinzu kommendie 4K-Auflösung, neue Texturen und eine überarbeitete Beleuchtung. All dies soll die Spielwelt noch lebendiger und die Charaktere noch überzeugender machen. Auch im Bereich Audio soll sich einiges verbessern. Das Spiel bietet über 10 Stunden neu aufgenommene Gespräche. Der Soundmix wurde komplett überarbeitet und unterstützt jetzt Tempest 3D Audio Tech für PS5 für höhergradige Ambisonic-Aufnahmen und Atmos-Rendering.

Die Remastered Edition soll die Leistung der PS5-Konsole voll ausnutzen. So kommen haptisches Feedback und adaptive Trigger des DualSense Wireless-Controllers zum Einsatz. Für eine bessere Integration wurden auch optionale Barrierefreiheitsfunktionen eingeführt. So können sich Spieler mithilfe von Sound und haptischem Feedback auf Elemente hinweisen lassen, mit denen sie interagieren können. Steuerungsneubelegung, haptische Hinweise und verschiedene Hilfseinblendungen, die schon in der Standard-Variante enthalten waren, finden sich auch in der Remastered-Edition.

Die PC-Version enthält das PlayStation-Overlay mit Trophäenunterstützung. Ultrawide-Auflösungen werden ebenso unterstützt wie NVIDIA DLSS und AMD FSR 3.1 mit Frame-Generierung. Da alte Spielstände übernommen werden können, können wiederkehrende Spieler direkt mit New Game + ins Spiel starten. Entsprechend sind auch freigeschaltete Skins und Outfits vorhanden.

Vorbestellungen für Horizon Zero Dawn Remastered sind ab dem 3. Oktober für PC und Playstation 5 möglich. Spieler, die Horizon Zero Dawn oder die Complete Edition besitzen, können diese für 9,99 Euro auf die Remastered Edition upgraden. Bei einem Neukauf werden 49,99 Euro fällig.