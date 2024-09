Werbung

Seit der Ankündigung vor zwei Jahren warten Fans der Silent Hill Reihe auf das Remake von Silent Hill 2. Während man im April noch spekulierte, wann das Spiel erscheint, steht mittlerweile fest, dass der Release am 8. Oktober 2024 stattfindet. Nun gibt es jedoch kurz vor Release Neuigkeiten, die zumindest einen Teil der Spielerschafft nicht erfreuen dürften.

So hat Sony nun bekannt gegeben, dass das Silent Hill 2 Remake exklusiv für PlayStation-5-Konsolen und den PC erscheinen wird. Aufgrund der Exklusivität gehen Xbox-Spieler vorerst leer aus. Sony hat sich die Konsolen-Rechte für exakt ein Jahr gesichert. Eine Xbox-Version ist also frühestens am 8. Oktober 2025 möglich. Um diese Neuigkeit zu verkünden, hat Sony einen eigenen Trailer veröffentlicht, der neben der Exklusivität auch noch einige Features der neuen Version vorstellt.

Zu den Verbesserungen des Silent Hill 2 Remakes zählt natürlich eine aufpolierte 4K Grafik. Die Entwickler geben allerdings an, dass man auch versucht habe, eine möglichst große Immersion speziell für die PlayStation-Edition zu erzeugen. Dazu werden beispielsweise gegnerische Attacken durch haptisches Feedback des Controllers verstärkt erlebt. Die adaptiven Trigger sollen eine bessere Kontrolle über die Waffen ermöglichen. Beim Ton setzt man auf 3D Audio, um den Horror des Spiels besser zu vermitteln. Als besonderes Feature gibt die Lightbar am PlayStation-Controller Auskunft über den Gesundheitszustand des Protagonisten.

Wer das Remake von Silent Hill 2 am 8. Oktober 2024 für PC oder Playstation spielen möchte, kann den Titel jetzt schon vorbestellen. Auf Steam gibt es das Spiel für 69,99 Euro. Wer 79,99 Euro zahlt, erhält die Digital Deluxe Edition. In dieser ist ein zwei Tage früherer Zugang enthalten. Außerdem gibt es ein digitales Artbook, den digitalen Soundtrack und einen Skin mit der Maske des Pyramid Head als Pizzaschachtel.