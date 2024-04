Werbung

Schon im Oktober 2022 wurde ein Remake des Horror-Klassikers Silent Hill 2 angekündigt. Seither ist es etwas stiller um den Titel geworden. Nun deutet eine Alterseinstufung auf ein anstehendes Release hin.

Anfang des Jahres wurden die Vermutungen auf eine Veröffentlichung in 2024 angeheizt. Leaker hatten zuvor Werbematerial für das Spiel veröffentlicht. Darin wurde ein Release Ende des Jahres ersichtlich. Diese Gerüchte sind wie immer mit Vorsicht zu genießen. Einen wesentlich konkreteren Hinweis gibt nun die erteilte Alterskennung der ESRB. Die amerikanische Behörde hat dem Spiel die erwartete Freigabe M für Mature, also frei ab 17+ erteilt.

Publisher Konami hält sich bisher mit einer offiziellen Ankündigung immer noch zurück. Die Steam-Page von Silent Hill 2 existiert jedoch bereits. Wer möchte, kann sich das Spiel dort auf die Wunsch-Liste setzen. Der Titel erscheint außerdem für die Playstation 5. Mittlerweile ist es 23 Jahre her, dass das Original veröffentlicht wurde. In dem Horror-Spiel schlüpfen Spieler in die Rolle von James, der einen Brief seiner toten Frau erhält und darauf hin in die Geisterstadt Silent Hill reist.