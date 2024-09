Werbung

Zum Start in den Herbst hat Nintendo in Europa drei neue Switch-Sets veröffentlicht. Jedes davon zeichnet sich durch ein bereits vorinstalliertes Spiel aus dem Nintendo-Sortiment und eine zwölf-monatige Mitgliedschaft für Nintendo Online aus. Zur Wahl stehen zwei Spiele: Entweder Animal Crossing: New Horizons oder Nintendo Switch Sport.

Wer sich für Animal Crossing entscheidet, hat wiederum die Wahl zwischen zwei verfügbaren Farben. Der Farbton Koralle, also eine Art Rosa, ist der Figur Melinda nachempfunden. In Türkis gibt es die Nepp-und-Schlepp-Version. Diese ist an die namensgebenden Waschbär-Zwillinge angelehnt. Beide Varianten beinhalten eine Switch Lite und sind im Nintendo-Store für jeweils 219,99 Euro erhältlich. Wer den exklusiven Animal Crossing: New Horizons Karabinerhaken-Schlüsselring dazu haben möchte, muss 234,98 Euro bezahlen.

Das Nintendo-Switch- Sports-Set kommt mit einer klassischen Nintendo Switch mit Joy-Cons in Rot und Blau. Auch hier ist das Spiel bereits vorinstalliert und Spieler erhalten zwölf Monate Nintendo Online. Außerdem liegt ein Beingurt bei, der es ermöglicht, den Controller am Bein zu befestigen. Dies ist für einige Minispiele bei Nintendo Switch Sports erforderlich. Insgesamt acht verschiedene Bewegungsspiele stehen hier zur Wahl: Volleyball, Badminton, Bowling, Gold, Basketball, Tennis, Chanbara und Fußball. Das Set kostet 299,99 Euro.

Zusammen mit den neuen Sets wurden einige Merchandise-Artikel im Shop vorgestellt. Fans von Animal Crossing können sich ein T-Shirt mit Tom Nook sowie Nepp und Schlepp zulegen. Dieses ist für Erwachsene und Kinder verfügbar. Zudem gibt es einen DinA4-Ordner mit passendem Aufdruck. Auch der Karabinerhaken-Schlüsselanhänger, den es optional zu den Sets gibt, kann man im Store einzeln kaufen. Alles ist, ebenso wie die drei neuen Bundles, seit dem 19. September 2024 verfügbar.

