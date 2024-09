Orientierung an den Klassikern

EA teasert neues Battlefield an

Orientierung an den Klassikern

Werbung

Seit der Veröffentlichung von Battlefield 2042 ist es vergleichsweise ruhig um die Egoshooter-Serie geworden. Nun hat EA zusammen mit dem Entwicklerstudio Respawn allerdings ein erstes Teaserbild eines neuen Battlefield-Spiels gezeigt. Auch wenn noch nicht all zuviel bekannt ist, gilt als sicher, dass EA sich dieses Mal nicht auf Experimente einlassen möchte und eher an die Stärken der Serie anknüpfen will.

So wird das noch unbetitelte Battlefield-Spiel nach Stationen im Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie in der nahen Zukunft wohl wieder zu einem modernen Schauplatz zurückkehren. Alles deutet darauf hin, dass sich das nächste Battlefield wieder auf das Wesentliche konzentrieren wird.

Obwohl sich EA bei den Konzeptgrafiken zurückhält, fallen einige Details auf, die langjährigen Fans der Serie bekannt vorkommen könnten. Alles scheint darauf hinzudeuten, dass Schiff-zu-Schiff- und Hubschrauberkämpfe Teil des neuen Spiels sein könnten und dass es daneben Naturkatastrophen wie Waldbrände geben wird. Das graue Farbschema erinnert dabei stark an Battlefield 4, das trotz seiner Veröffentlichung vor einem Jahrzehnt immer noch eines der beliebtesten Spiele der Serie ist.

Die Rückkehr zum modernen Setting stellt eine Kurskorrektur für die Serie nach Battlefield 2042 dar. Obwohl das Spiel letztlich noch knapp die Kurve gekriegt hat, erinnerten Features wie die Spezialisten eher an aktuelle Hero-Shooter, was für reichlich Kritik sorgte. Auch die ehrgeizigen 128-Spieler-Karten erwiesen sich als unpopulär bei den Fans, die eher ein konzentrierteres Erlebnis bevorzugen. Battlefield 2042 kehrte schließlich zur Unterstützung von 64 Spielern pro Karte zurück, und das nächste Battlefield wird wohl auch diesem Ansatz folgen.