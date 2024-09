Werbung

Im Netz machen Gerüchte die Runde, dass der DLC zu Black Myth: Wukong angeblich für Anfang 2025 geplant ist, genau genommen für den 29. Januar 2025, also dem Chinesischen Neujahrsfest. Zumindest will dies der in China ansässige Journalist und Berater für die Spieleindustrie Daniel Camilo in Erfahrung gebracht haben.

Camilo selbst gibt an, dass er von "sehr zuverlässigen Quellen aus erster Hand" gehört habe, dass der DLC "direkt Ende Januar oder sehr bald danach" erscheinen wird. "Natürlich können sich Pläne immer ändern", ergänzt er in einem Folgebeitrag auf X. Ein Black Myth: Wukong DLC wurde bisher noch nicht offiziell angekündigt, allerdings bestätigte der Game-Science-Investor Hero Games erst kürzlich gegenüber Bloomberg, dass wohl eine Erweiterung in Entwicklung ist.

Indes gab Game Science im Juni bekannt, dass sich die Xbox-Version von Black Myth: Wukong aufgrund interner Qualitätsprobleme verzögert. Später wurde jedoch berichtet, dass die Verzögerung wohl eher auf eine Konsolenexklusivitätsvereinbarung zurückzuführen ist, die Sony für das Spiel abgeschlossen hat.

Camilo behaupteten zudem, dass sich das Spiel seit seiner Veröffentlichung für PS5 und PC am 20. August gut 20 Millionen Mal verkauft habe. Demzufolge könnte Black Myth: Wukong bis heute bereits über 800 Millionen Dollar eingespielt haben, bei einem Entwicklungsbudget von etwa 70 Millionen US-Dollar. Das könnte den Titel zu einem der sich am schnellsten verkaufenden Spiele aller Zeiten machen, welcher nur von Schwergewichten wie GTA V und Modern Warfare 2 in den Schatten gestellt wird.

