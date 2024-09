Werbung

Vor fast genau drei Jahren startete Amazons MMORPG New World und bisher war das Spiel nur auf PC verfügbar, doch im August haben die Entwickler angekündigt, dass man an einer verbesserten Version arbeite und diese auch auf Konsolen veröffentlichen wird. Am 15. Oktober soll es so weit sein und New World Aeternum erscheint für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S.

Wer das Spiel vorher ausprobieren möchte, hat gerade die Gelegenheit dazu. Vom 13. September 2024 18.00 Uhr bis zum 16. September 18.00 Uhr steht allen Interessierten eine offene Beta zur Verfügung. Wer will, kann sich das Spiel im Store seiner Wahl kostenlos herunterladen und am Wochenende spielen. Fünf verschiedene Server stehen zu Auswahl: US Osten, US Westen, Europa, Asien-Pazifik und Südamerika.

Im Spiel können Spieler sich für einen von sieben Archetypen entscheiden. Soldier, Destroyer, Ranger, Musketeer, Occultist, Mystic und Swordbearer können jeweils bis auf maximal Level 30 gespielt werden. Der erreichte Fortschritt wird nach Ende des Testzeitraums allerdings nicht in das finale Spiel übertragen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich in der Beta einige Erfolge freizuschalten, mit denen man exklusive Belohnungen erhält, die auch in die Release-Version übertragen werden. So lassen sich ein Titel und vier Outfit-Teile erlangen.