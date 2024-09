Werbung

Am 22. Mai 2018 wurde mit State of Decay 2 die Fortsetzung des Survival-Action-Adventures der Undead Labs veröffentlicht. Zwei Jahre später erschien die verbesserte Juggernaut Edition, die besonders technische Probleme, mit denen der Titel zum Launch zu kämpfen hatte, beheben sollte. Noch im selben Jahr wurde schon ein dritter Teil der Reihe angekündigt. Ein Release-Termin für diesen steht noch aus.

Nach mehr als sechs Jahren soll nun das letzte Update für State of Decay 2 erscheinen. Dies kündigten die Entwickler in einem Blog-Post auf der offiziellen Seite des Spiels an. Darin wird noch einmal erwähnt, dass man in den fast 40 Updates seit Erscheinen teilweise große Änderungen am Spiel vorgenommen hat. Dazu zählen neue Modi, Karten, Schwierigkeitsgrade, Geschichten, Charaktere, Waffen, Kosmetika, Kopfgelder, Fahrzeuge, Events, Eigenschaften und natürlich auch technische Korrekturen. Grund für die Einstellung der Updates ist natürlich, dass man Fokus und Ressourcen auf die Entwicklung des kommenden dritten Teils, State of Decay 3, verlagern möchte.

Erscheinen soll das letzte Update noch im Laufe des Jahres. Ziel ist es, einige seit langem bestehende Probleme zu beheben. Zusätzlich werden einige Quality of Life Verbesserungen eingebaut und saisonale oder anderweitig zuvor geschützte Inhalte wie Winteroutfits und der Zaubererwagen werden dauerhaft für alle Spieler freigeschaltet.

In ihren Q&A geben die Macher von Undead Labs an, dass das Spiel weiterhin wie gewohnt spielbar bleibt. Es wird auch immer noch über den Game Pass abrufbar sein und für Abonnenten als Teil des Angebots zur Verfügung stehen. Nach Update 38 wird es auch keine Möglichkeit mehr geben, auftretende Bugs zu melden, da diese in Zukunft nicht mehr gefixt werden. Wer sich State of Decay 2 noch zulegen möchte, kann dies auch nach Ende des Supports weiterhin tun. Aktuell ist das Spiel beispielsweise im Game Pass verfügbar. Auf Steam kostet der Titel 29,99 Euro.