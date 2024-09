So werden die Irdenen in WoW freigeschaltet

Seit dem 26. August 2024 ist das neues Addon für World of Warcraft spielbar. Mit The War Within kommt ein komplett neues spielbares Volk in das MMORPG. Damit haben Spieler je nach gewählter Fraktion im Spiel die Auswahl zwischen insgesamt 14 verschiedenen Völkern. Seit dem 4. September 2024 sind die Irdenen nun spielbar.

Sie sind eines der Völker, die sowohl von Horde als auch Allianz gewählt werden können. Bevor man sich allerdings einen eigenen Charakter vom Volke der Irdenen erstellen kann, müssen im Spiel einige Vorgaben erfüllt werden. Dazu zählt als erstes der Abschluss der Launch-Kampagne von The War Within. Dazu zählen die Missionen Gegen den Strom, Neues aus dem Untergrund, Ein Licht in der Dunkelheit, Was uns aneinander fesselt und Die Maschinen marschieren in den Krieg. Es müssen alle Aufträge mit der Markierung für Verbündetes Volk: Irdene erledigt werden.

Die Anforderungen rund um den Meta-Erfolg „Verbündete Völker: Die Irdenen“ bieten eine Vorgabe, der man folgen kann. Ist der Erfolg inklusive der vier Ziele abgeschlossen, kann man sich seinen Irdenen-Charakter erstellen. Dazu gibt es noch das passende Reittier namens Schiefersteinramolith. Wer den neuen Charakter danach bis auf Level 50 bringt, erhält noch weitere Freischaltungen. Neben dem Erfolg "Vermächtnis der Irdenen" gibt es auch noch die Traditionsrüstung des neuen Volkes als Belohnung. Die Irdenen belohnen eifrige Erkundung durch ihre Volksfähigkeiten. So erhält man jedes Mal, wenn ein neuer Ort entdeckt wird, noch einmal zusätzliche 200 Prozent Erkundungserfahrung. Mehr Informationen zum neuen Volk finden sich auf der Infoseite von Blizzard.