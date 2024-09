Revenge of the Savage Planet setzt auf Koop

Bereits 2020 erschien Journey to the Savage Planet. Der bunte Ego-Shooter wurde damals auf PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Im Spiel erhalten die Spieler den Auftrag, den unbekannten Planeten ARY-26 zu erkunden und festzustellen, ob er bewohnbar ist. Durch das Sammeln von Ressourcen werden neue Waffen und Ausrüstung freigeschaltet. Damit können neue Areale betreten und erforscht werden. Nun wurde mit Revenge of the Savage Planet eine Fortsetzung angekündigt.

Der zweite Teil kommt von Raccoon Logic Studio inc., die hier als Entwickler und Publisher zugleich fungieren. Typhoon, das Studio hinter dem ersten Teil, musste seine Pforten schon 2021 schließen, nachdem man nur ein einziges Spiel veröffentlicht hatte. In Revenge of the Savage Planet geht es nun darum, dass sich unsere Hauptfigur an ihrem ehemaligen Arbeitgeber rächen und zur Erde zurückkehren will. Um dies zu erreichen, stehen die gleichen Tätigkeiten auf dem Pan wie im Vorgänger: Ressourcen sammeln, Flora und Fauna scannen und viel schießen.

Der große Unterschied ist, dass man hier einen größeren Wert auf Koop legt. Auch im ersten Teil gab es die Möglichkeit zu zweit auf Erkundung zu gehen, aber hier wird sogar ein Couch-Coop beworben. Auch Plattform-übergreifendes Spielen wird möglich sein. Bei den Waffen und Skills soll es einige Neuerungen geben, die die Bewegung auf den Planeten verbessern. Hier liegt ebenfalls eine der größten Neuerungen: Revenge of the Savage Planet spielt nicht mehr nur auf einem Planeten. Gleich vier verschiedene können besucht und erkundet werden. Auf den Planeten gibt es nun auch Unterwasser-Areale, die mit eigenen Biomen auf die Spieler warten. Auch bei der Perspektive gab es einen Wechsel. Ging es zuvor noch ein Ego-Perspektive auf Tour, setzt man jetzt auf Third-Person.

Einen festen Release-Termin gibt es aktuell nicht. Lediglich 2025 als Zeitraum wurde genannt. Auf Steam kann man sich das Spiel bereits auf die Wunschliste setzten. Weitere Informationen bietet die offizielle Seite des Spiels.