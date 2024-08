Werbung

Auf der Gamescom 2024 gab es gerade erst die Möglichkeit, das kommende Kingdom Come Deliverance 2 anzuspielen. Das Mittelalter-Rollenspiel wurde leider auf 2025 verschoben. Wer jedoch nicht so lange warten möchte, hat am Wochenende die Möglichkeit, den ersten Teil kostenlos auf Steam auszuprobieren.

Das Ganze funktioniert bis zum Montag, dem 2. September 2024 um 19:00 Uhr. Um ins Spiel zu gelangen, reicht ein Besuch auf der Steam-Seite. Wer ab Montag weiterspielen will, kann Kingdom Come Deliverance aktuell auch zu einem reduzierten Preis kaufen. Noch bis zum 5. September 2024 ist das Spiel von 29,99 Euro um 90 % auf 2,99 Euro herabgesetzt. Ebenso ist die sogenannte Royal Edition um 90 % gesenkt. Hier werden 3,99 Euro statt 39,99 Euro fällig. Neben dem Standard-Spiel bringt diese noch die Erweiterungen A Woman's Lot, Band of Bastards, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon und Treasures of The Past mit. Zum Umfang des Pakets gehört weiterhin das HD Sound Pack. Das Spiel ist auch für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich. In den jeweiligen Shops finden sich aktuell ähnliche Rabatte. Konsolenspieler gehen also nicht leer aus.

In Kingdom Come Deliverance erwartet die Spieler eine große, offene Spielwelt. Diese ist mit der Absicht erstellt worden, ein möglichst realistisches Bild vom Böhmen des 15. Jahrhunderts zu zeichnen. Hauptfigur Heinrich stammt aus einem kleinen Dorf und ist der Sohn des Schmieds. Direkt zu Beginn der Handlung wird das Dorf in Folge eines Bürgerkriegs geplündert und zerstört. Nachdem auch Heinrichs Eltern getötet werden, schwört er Rache und zieht allein los. Laut HowlongToBeat können Spieler alleine mit der Hauptstory rund 40 Stunden verbringen. Wer nur im Standard-Spiel alles sehen und erreichen will, muss mehr als 130 Stunden einplanen. Die verschiedenen Erweiterungen bringen noch einmal etliche Stunden Spielzeit mit sich.