Seit das tschechische Entwickler-Studio 2018 sein Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come Deliverance veröffentlicht hat, hoffen Fans auf einen neuen Teil. Das Spiel ist bei vielen für seinen Anspruch an Realismus und die detaillierte Welt beliebt. Eigentlich sollte es dieses Jahr schon so weit sein, doch das Spiel wurde letzte Woche auf 2025 verschoben. Am 11. Februar soll das Spiel nun für Xbox Series X/S, PlayStation5 und PC erscheinen.

Wer schon einen Blick auf das Spiel werfen will, kann dies auf der diesjährigen Gamescom tun. Dort hat Warhorse einen großen Stand komplett im Mittelalter-Look aufgebaut. Wer die Demo vor Ort gespielt hat, erhält einen kleinen Geldbeutel mit fünf Münzen. Auch wenn diese schon als Erinnerungs-Stücke ausreichen könnten, sind sie hier nur Mittel zum Zweck. Im vorderen Bereich des Standes hat man nämlich ein kleines mittelalterliches Dorf errichtet. Dort gibt es neben einigen Schaukämpfen mit Schwert und Schild auch einen kleinen Markt mit Goodies. Diese können gegen die gewonnenen Münzen erstanden werden. Für drei Münzen gibt es ein T-Shirt, für jeweils eine einen Anhänger oder Lenyard.

In der spielbaren Demo schlüpfen die Spieler wie bereits in Teil 1 in die Rolle von Heinrich. Dieser erreicht mit einem Verbündeten schwer verwundet die Hütte einer Heilerin. Hier startet eine Art Tutorial, das viele der Abläufe im Spiel einfach erklärt. So muss sich Heinrich morgens zuerst verbinden und etwas essen. Danach geht es auf Kräuter-Suche, um einen Heiltrank für unseren verwundeten Kameraden zu brauen. Einen Kampf kann man ebenfalls testen. Sollte dieser gewonnen werden, gilt es anschließend, die Leichen der gefallenen Gegner am Fluss zu verscharren.

Im Vergleich zu Teil 1 wurden die Menüs überarbeitet und in der Konsolen-Version deutlich angenehmer gestaltet. Auch der Kampf geht besser von der Hand als im Vorgänger. Das Spiel kann jetzt schon vorbestellt werden. Für die Standard-Edition werden auf Steam 59,99 Euro fällig. Für 79,99 Euro erhält man die Gold-Edition, die einige zusätzliche Inhalte mit sich bringt. Darunter ein Season-Pass, der die ersten drei Erweiterungen umfasst.