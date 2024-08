Werbung

Am 09. September 2024 soll Warhammer 40K: Space Marine 2 nach einer Verschiebung von fast einem Jahr erscheinen. Auf der Gamescom 2024 konnten Interessierte bereits einen ersten Blick auf das Spiel werfen und mit dem Kettenschwert auf Tyraniden-Jagd gehen. Ergänzend hat ROG eine limitierte Grafikkarten-Edition in Zusammenarbeit mit Publisher Focus Entertainment vorgestellt. Nun wurde auch ein konkreter Plan präsentiert, wie es mit dem Spiel nach dem Release weitergehen soll.

In einem Beitrag stellt Focus die Roadmap für 2024 und 2025 vor. Diese ist in insgesamt vier Seasons aufgeteilt. Im Rahmen jeder neuen Season gibt es sowohl kostenlose neue Inhalte, die für alle Spieler verfügbar sind, als auch solche, die den Käufern des Season Pass vorbehalten sind. Die ersten Updates stehen schon im September an. Dann sollen Ultrawide-Support und private PvE-Lobbies nachgepatcht werden. Auch eine Sparring-Arena ist geplant. Im kostenpflichtigen Teil wird es einen Cosmetic-Pack geben.

Season zwei soll ebenfalls noch 2024 erscheinen. Hier warten neue PvE-Missionen, ein neuer Schwierigkeitsgrad und eine neue Pistole. Außerdem soll die zweite Season einen neuen Gegner-Typ einführen. Zu diesem gibt es aber noch keine näheren Informationen. Im Season Pass umfassen die Inhalte auch noch das Dark Angels Paket mit Cosmetics, Waffen-Skins und einem neuen Champion.

Die letzten beiden Seasons werden für 2025 angesetzt. In Season drei folgt eine weitere neue PvE-Mission, ein neuer PvP-Modus, neue Maps, ein weiterer neuer Gegner, Prestige-Ränge und eine sogenannte Battle-Barge-Erweiterung. Auch Besitzer des Passes erhalten mehr Inhalte. Genannt werden hier zwei Champion Packs, ein kosmetisches Paket und weitere Waffen-Skins. Die letzte Season fügt dann den Horden-Modus ins Spiel ein. Außerdem warten ein weiterer neuer Feind und eine neue Waffe. Käufer des Season Pass erhalten abschließend noch einmal zwei Champion Packs, mehr Cosmetics und Waffen-Skins.