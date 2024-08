Werbung

Schon 2021 erschien mit Endzone: A World Apart ein Strategiespiel aus Deutschland. Die Gentlymad Studios aus Wiesbaden konnten mit ihrem City-Builder in der Spitze mehr als 6.400 gleichzeitige Spieler anlocken. Auch drei Jahre nach Release knackt der Titel regelmäßig die 200 Spieler. Nun ist der zweite Teil in den Early Access gestartet.

Auf der diesjährigen Gamescom hatten die Entwickler einen kleinen Stand in der Indie-Area für ihr Endzeit-Spiel reserviert. Die Besucher konnten vor Ort eine frühe Version des Spiels austesten. Diese ist seit Montag nun für alle Interessierten verfügbar. Der Early Access Zugang für das Spiel kostet regulär 24,99 Euro. Bis zum 9. September gibt es noch 10 % Rabatt, wodurch der Titel für 22,49 zu haben ist.

Der große Unterschied zum Vorgänger ist, dass Spieler nicht mehr nur eine, sondern gleich mehrere Siedlungen in der Apokalypse aufbauen und verwalten müssen. Auf der großen Weltkarte werden nach und nach mehrere Zonen aufgedeckt, die verschiedene Ressourcen zum Abbau bieten. Das Verhalten der Bewohner wurde auch grundlegend überarbeitet, um größere Siedlungen einfacher zu realisieren. Auch kann der Startpunkt im Spiel frei gewählt werden. Eine weitere Neuerung ist die Einführung von Fahrzeugen im Spiel. Mit diesen können Spieler wahlweise das Ödland erkunden oder Handelsrouten betreiben.

Während sich viele Spieler auf den zweiten Teil freuen, gibt es einige Stimmen, die das Release kritisieren. Der erste Teil ist in ihren Augen nicht ausgereift. Vor allem das Fehlen eines finalen Ziels und einer Story wird oft bemängelt. Einige hätten sich ein großes Update statt eines zweiten Teils gewünscht. Dieser wurde über eine Kickstarter-Kampagne vorfinanziert und konnte dort rund 60.000 Euro erzielen.

Wie lange Endzone 2 im Early Access verbleiben soll, ist aktuell noch nicht bekannt.