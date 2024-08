Werbung

Während viele Besucher der Gamescom besonders an den ausgestellten Titeln der großen Publisher interessiert sind, gibt es auch diejenigen, die sich für die kleinen Spiele interessieren. Hier ist die Indie Area der erste Anlaufpunkt. Auch auf der Gamescom 2024 gab es hier viel zu entdecken. Während man als Besucher an den großen Ständen normalerweise keinerlei Kontakt mit den Verantwortlichen hat, ist ein Plausch mit den Entwicklern in der Indie-Area oft nicht nur möglich, sondern auch erwünscht.

In Halle 10.2 teilten sich die Indie- und die Retro-Area den Platz mit einigen Länderständen. Ein Etage tiefer, in Halle 10.1, fanden verschiedene mittelgroße Publisher und verschiedene andere Aktivitäten ihren Platz. So konnte man dort, neben beispielsweise dem Stand von Bornless, auch eine Runde Lasertag oder Kopfball-Tischtennis spielen. Auch das neue Starship Troopers und der Stand des kommenden Soulslike Enotria fanden sich dort.

Bei den Indies selbst fand sich ein bunter Mix aller Genres. Auch etwas bekanntere Titel wie die etwas andere Visual Novel Slay the Princess waren vor Ort. Das Schwarz-Weiß-Abenteuer erhält ein neues Addon. Gleiches gilt auch für das deutsche Everspace 2. Die Erweiterung Titans erscheint am 16. September 2024. Vor Ort gab es aber auch neues zu entdecken. Horticular ist erst im Juli erschienen und kann bei Steam erstanden werden. Das Spiel richtet sich an Fans entspannten Gameplays und gibt Käufern die Möglichkeit, ihren eigenen Garten im Reich der Zwerge zu errichten.

Am Rande der Indie-Area befand sich der Gemeinschaftsstand von Saarland und Rheinland Pfalz. Dort hatten Indie-Entwickler aus beiden Bundesländern die Chance, ihre Spiele zu präsentieren. Aus dem Saarland waren fünf Studios mit ihren jeweils aktuellen Spielen vor Ort. Die Entwickler von Crosscode, Radical Fish Games, zeigten vor Ort ihr neues Spiel Alabaster Dawn. DigiTales zeigten ihr Detektiv-Spiel Between Horizons. Am Stand war auch Club Defenders vertreten. Die beiden Entwickler von Debuff Interactive konnten ihre Spiele zuvor in den USA präsentieren. Das vierte Spiel, das am Stand angespielt werden konnte, war The Clubies von Cluby Games und soll in Kürze erscheinen. Den Abschluss bildeten Pentapaw Studios mit ihrem kommenden Yarn Guardians. Neben dem Spiel selbst waren die Plüschfiguren, die auf Charakteren aus dem Spiel basierten, eines der klaren Highlights am Stand.