1990 erschien Fatal Run für die Atari 7800. Darin treten Spieler im Endzeit-Setting gegen NPCs an. In einem Rennen mit schwer bewaffneten Autos geht es darum, einen Impfstoff gegen eine Krankheit, die droht, die Welt zu zerstören, pünktlich abzuliefern. Auch wenn die Story einige Schwächen hat, konnte das Spiel damals durchaus überzeugen. Im Rahmen der Gamescom 2024 wurde nun eine Neuauflage der Atari 7800 vorgestellt. Nach der Messe, am 26. August 2024 kam auch die Ankündigung für ein Remaster von Fatal Run. Wir hatten schon während der Gamescom die Möglichkeit einen ersten Blick auf das neue Fatal Run 2089 zu werfen und sogar eine kurze Runde zu spielen.

Das Spielprinzip ist gleich geblieben. Käufer erwartet eine Mischung aus Rennspiel und Shooter. Während es mit der Carmageddon-Reihe oder Have A Nice Day früher viele Spiele dieser Art gab, sind sie in den letzten Jahren deutlich seltener geworden. Ziel ist es nach wie vor in jeder Runde den ARC-Impfstoff vor Ablauf des Timers ins Ziel zu bringen. Dabei kommen einem die anderen Fahrer in die Quere. Maschinengewehr, Granatwerfer und viel rohe Gewalt bestimmen hier den Sieger.

Zwischen den 20 Leveln, die in insgesamt vier verschiedenen Regionen spielen, können Spieler verdiente Punkte ausgeben, um über 60 Verbesserungen an ihrem Auto zu montieren. Spieler können sich nach jedem gewonnenen Rennen entscheiden, in einen Shop-Besitzer, wie zum Beispiel den Mechaniker, zu investieren. Die Shops waren in der von uns getesteten Version noch nicht integriert. In der finalen Version soll es auch eine komplette Sprachausgabe geben. Spieler werden dann von Gegnern ebenso über Funk kontaktiert wie von ihren Copiloten. Diese sollen später auch integriert werden. Vier verschiedene Charaktere sind geplant, die je nach Vorliebe auf den Beifahrer-Sitz gepackt werden können.

Was wir jedoch schon testen konnten, war einer der Boss-Kämpfe. Darin tritt man gegen einen riesigen Truck an und muss Fallen und Beschuss ausweichen, während man den Boss aufs Korn nimmt. Auch wenn sich das Spiel noch in einer sehr frühen Phase befindet, machen die Gefechte bereits Laune. Viel Story oder ausgeklügelte Rennmechaniken darf man hier nicht erwarten. Wer allerdings kurzweiliges Geballer mit harter Musik und Arcade-Style sucht, sollte Fatal Run 2089 im Auge behalten. Der Release soll irgendwann 2025 folgen. Laut Entwickler sind DLCs mit neuen Autos und Strecken nicht ausgeschlossen, wenn das Spiel gut ankommen sollte. Alle Infos gibt es auch auf der Seite des Spiels.