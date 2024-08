Werbung

Vor 40 Jahren veröffentlichte Atari die Atari-7800-Heimkonsole. Als Nachfolge-Konsole der 5200 sollte sie bessere Hardware und ein neues Spielerlebnis liefern. Mit der Fähigkeit, bis zu 100 bewegliche Objekte darzustellen, konnte sie für damalige Verhältnisse durchaus überzeugen. Nun erhält die Konsole eine zweite Chance. Mit der 7800+ erscheint eine modernisierte Neuauflage des Klassikers.

Auf der Gamescom 2024 hatten wir die Chance eine Vorführung der neuen 7800+ zu erhalten und einen Blick auf die Konsole zu werfen. Vor Ort stellte Matthew Burnett, Vice-President of Strategic Operations bei Atari, das Gerät persönlich vor. Beim Aussehen hat man sich am Look der europäischen Version der Konsole orientiert. Diese erschien zwar erst einige Jahre später, ist jedoch deutlich farbenfroher als das Original. Die 7800+ ist auch rund 20 % kleiner geworden. So ist sie zwar platzsparend, aber dennoch groß genug, um noch wertig und nicht wie ein Spielzeug zu wirken.

Zum Lieferumfang gehört neben der Konsole ein Wireless-CX78+-Gamepad. Dieses ist ebenfalls dem Original nachempfunden, kommt jedoch mit modernen Features wie einem kabellosen Anschluss. Der Clou an dem Controller ist, dass man ihn auch ohne weiteres an die Original-Konsole von 1984 anschließen kann. Ein spezieller Adapter hierfür liegt bei. Umgekehrt funktioniert die 7800+ sowohl mit den alten Controllern, als auch Spielen. Auf Wunsch kann der kleine Joystick abgeschraubt werden, um das Steuerkreuz direkt zu verwenden. Zum Paket gehört das Spiel Bentley Bear’s Crystal Quest. Dabei handelt es sich um einen komplett neuen Titel, der den Nachfolger zu Crystal Quest darstellt.

Die Konsole soll ab Winter 2024 verschickt werden. Wer möchte, kann sie jetzt schon auf der offiziellen Seite von Atari vorbestellen. Das Paket mit einem Controller, der Konsole und Bentley Bear's Crystal Quest kostet 129,99 US-Dollar. Zusätzlich sind weitere Controller einzeln zu je 34,99 US-Dollar vorbestellbar. Auch der CX40+ Wireless kann separat erstanden werden. Hier werden ebenfalls 34,99 US-Dollar fällig.