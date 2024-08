Werbung

Beim diesjährigen Warhammer Skulls Festival im Mai stellten die Entwickler von Rogue Trader ihre Pläne für das erste Addon vor. Am 24. September 2024 soll dieses unter dem Namen "Void Shadows – im Deutschen Schatten der Leere" erscheinen. Auf der Gamescom erhielten wir die Möglichkeit, hinter den Kulissen eine exklusive Live-Demo mit einer Entwicklerin zu erhalten. In rund einer Stunde gab es einen Boss-Kampf des neuen DLC zu sehen.

Der DLC bringt ungefähr 15 bis 20 zusätzliche Spielstunden in das Rollenspiel. Die neuen Missionen sind ab dem ersten Akt des Hauptspiels verfügbar, können aber auch später gestartet werden. Void Shadows bringt zwar viele neue Schauplätze ins Spiel, verlässt dabei jedoch nicht das Raumschiff unserer Hauptfigur. Vielmehr spielt sich alles in den Tiefen des gigantischen Raumkreuzers ab. Über die Jahrhunderte, die unser Schiff sich schon durchs All bewegt, haben sich einige Generationen an gefährlichen Kreaturen dort gesammelt.

Gleich zwei Kulte lauern auf den unteren Ebenen des Schiffs. Neben einem Todeskult haben sich etliche Genestealer dort eingenistet. Bei Warhammer Fans dürfte dieser Name bereits die Alarmglocken klingeln lassen. Genestealer sind die Vorboten einer Tyraniden-Invasion. Diese insektenartigen Aliens verschlingen ganze Planeten auf ihrer Suche nach Nahrung. Lange bevor ihre Schwarmflotte ankommt, nisten sich mit den Genestealern Hybride aus Menschen und Aliens ein, die die Infrastruktur unterwandern und Chaos stiften. Genau dies gilt es im DLC zu verhindern.

Dazu gibt es neben einer neuen Questreihe eine neue Gefährtin. Mit Kibellah kommt eine Todes-Kult-Assassinin ins Spiel. Sie ist für den Einsatz an der Front gedacht und kann ordentlich austeilen. Dabei sollte man ein Auge auf die anderen Begleiter haben, da ihre Flächenangriffe immensen Schaden an Verbündeten verursachen können. Außerhalb des Kampfes steht sie als Option für eine neue Romanze bereit.

Bei unserer Vorführung ist Kibellah leider schon während der ersten von drei Phasen des Boss-Kampfes gestorben, wodurch sie nicht ihr gesamtes Können zeigen konnte. Den Kampf im Gesamten konnte unsere Interviewpartnerin aber trotz drei Verlusten im Endeffekt für sich entscheiden. Diese, definitiv ungewollt, sehr knapp gewonnene Präsentation zeigte auch, wie unberechenbar und spannend Rogue Trader selbst für erfahrene Spieler ist.

Auf Steam ist es bereits möglich, das Spiel auf die Wunschliste zu setzen. Zum Spielen wird das Hauptspiel benötigt.