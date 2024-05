Werbung

Letzte Woche fand das diesjährige Warhammer Skulls Festival statt. Die Veranstaltung findet bereits seit zehn Jahren statt und soll Fans des Franchise jährlich informieren, was sie in nächster Zeit auf dem Spielemarkt erwartet. Mittlerweile ist Warhammer in diesem Bereich sehr breit aufgestellt und stellt Angebote in den verschiedensten Genres.

Im Rahmen der Show gab neben Weltpremieren viele Updates und Ankündigungen zu sehen. Bekennender Warhammer-Fan und Schauspieler Rahul Kohli moderierte die Show. Kohli ist bekannt aus Fernsehserien wie „Midnight Mass“ und „The Haunting of Bly Manor“. Ein besonderes Highlight war die Weltpremiere von Warhammer 40.000: Mechanicus 2, die mit einem unveröffentlichten CGI-Trailer gefeiert wurde. Zeitgleich wurde die kommende Veröffentlichung der Talisman Digital Edition angekündigt, die parallel zur neuesten, mittlerweile fünften Ausgabe des physischen Brettspiels erscheinen wird.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 überraschte mit gleich zwei neuen Trailern. Diese zeigten sowohl PVP- und PVE-Modi als auch die geplanten digitalen Vorbestellungen für PC und Konsole. Am 18. Juni 2024 erscheint für Warhammer 40.000 Boltgun der DLC Forges of Corruption. Darin enthalten sind neue Level, Waffen und ein kostenloser Hordenmodus, der auch für alle Besitzer des Hauptspiels zur Verfügung stehen wird.

Warhammer 40.000: Rogue Trader kündigte ebenfalls seinen ersten DLC, Void Shadows, für den 8. August 2024 an. Gleichzeitig gab es Neuigkeiten zu Warhammer 40.000: Speed Freeks. Eine spielbare Beta-Demo des Titels startete auf Steam während des Skulls-Events. Neue Inhalte erhalten weiterhin Blood Bowl 3, Warhammer 40.000. GLadius, Vermintide 2, Darktide und Total War: Warhammer III. EIne Kollaboration mit World of Tanks: Modern Armour soll den Rogal Dorn Kampfpanzer ins Spiel bringen.

Noch bis zum 30. Mai können Spieler von bis zu 90 % Rabatt auf Warhammer-Titel profitieren. An den Angeboten beteiligen sich die Shops von Steam, Xbox, PlayStation, Epic, Windows 10, GOG, Apple und Geforce Now.