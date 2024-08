Kingdom Come Deliverance 2

In einer Videobotschaft über X gibt der tschechische Entwickler Warhorse bekannt, dass sich sein neuester Titel, Kingdom Come: Deliverance 2, verschiebt. Ursprünglich sollte das im Mittelalter angesiedelte Rollenspiel noch Ende 2024 erscheinen. Doch dieser Termin ist wohl seitens des Studios nicht zu halten. Daher verschiebt sich die Veröffentlichung des Spiels konkret auf den 11. Februar 2025.

Die Handlung von Kingdom Come: Deliverance 2 wird laut Entwickler unmittelbar an den 2018 veröffentlichten ersten Teil und die Hauptfigur Heinrich anknüpfen. Details zum Spiel fehlen allerdings noch. Es wird erwartet, dass Warhorse auf der anstehenden Gamescom weitere Informationen öffentlich machen wird. Vor einigen Tagen wurde bereits bekannt, dass das Spiel Thema bei der Opening Night Live am 20. August 2024 sein soll.

Kingdom Come: Deliverance 2 wird in seinem Umfang voraussichtlich deutlich größer werden. Die gesamte Spielwelt soll ungefähr doppelt so groß sein wie im ersten Teil. Die Spieler sollen es unter anderem auf die Burg Trosky und nach Kuttenberg verschlagen.

Die Entwickler haben bereits verraten, dass sie im zweiten Teil des Mittelalter-Abenteuers endlich auch die Elemente umsetzen konnten, die ursprünglich für den ersten Teil geplant waren, wie beispielsweise das Schmieden und das Nutzen von Armbrüsten. Daneben will Warhorse das Kampfsystem weiter verfeinert haben.

Das Spiel wird für Windows-PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.