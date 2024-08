Werbung

Noch bis zum Sonntag läuft die diesjährige Gamescom in Köln. Vor Ort gibt es in Halle 7 den großen Xbox und Microsoft Bereich. Neben einigen Anspiel-Stationen findet sich dort auch die Möglichkeit, eine Präsentation von gleich zwei heiß erwarteten Spielen zu sehen. Das Video dauert knapp 30 Minuten und zeigt einen ersten Blick auf die Erweiterung Shattered Space für Bethesdas Starfield. In der zweiten Hälfte wartet jedoch neues Material zu Indiana Jones und der große Kreis von Maschine Games auf die Besucher.

Im Video wird endlich mehr Gameplay aus dem kommenden Spiel gezeigt. Den Einstieg macht Indy, der in der Ego-Perspektive ein Relikt in einem Tempel einsammelt. Die Szene erinnert sehr an den ikonischen Moment aus dem ersten Film. Dieses Mal wird der Archäologe jedoch nicht von einem Stein aus dem Tempel gejagt. Stattdessen füllt sich der Raum und Spieler müssen einen Weg heraus finden, bevor der Sand die Decke erreicht. Rätsel und das Überwinden von Fallen sollen einen großen Teil des Spielerlebnisses ausmachen.

Ein weiteres neues Element ist die Kamera von Indy. Damit kann er Aufnahmen machen, um neue Hinweise zu finden. Für das Lösen von Rätseln und entdecken von Geheimnissen gibt es auch Adventure Points. Mit diesen levelt man anschließend auf. Einen näheren Blick auf den Skill-Tree gab es leider noch nicht. Dafür wurde ein weiteres Feature vorgestellt: In einigen Missionen müssen Spieler in Verkleidungen schlüpfen. Mit diesen schleicht man sich dann an Feinden unbemerkt vorbei. Einige Zuschauer dürfte diese Mechanik an die Hitman-Reihe erinnern.

Natürlich wird es in Indiana Jones und der große Kreis auch Kämpfe geben. Indy besitzt zwar einen Revolver, dieser kommt jedoch eher selten zum Einsatz. Stattdessen setzt man auf Faustkampf und natürlich das wichtigste Ausrüstungsstück: Die Peitsche. Mit dieser kann man sich nicht nur durch Level und über Hindernisse bewegen, sie kann beispielsweise auch genutzt werden, um Gegner zu entwaffnen. Danach geht es in den Nahkampf. Entweder mit verschiedenen Gegenständen aus der Spielwelt, hier kommt im Video überraschend oft ein Hammer zum Einsatz, oder direkt mit bloßen Fäusten. Hier geben die Entwickler an, dass man Wert auf ein besonders immersives Erlebnis gelegt hat.

Eine letzte Nachricht gab es dann noch im Video. Bisher hatte Indiana Jones und der große Kreis noch kein Release-Datum. Mit der Gamescom-Ankündigung hat sich dies nun geändert. Das Spiel erscheint am 9. Dezember 2024 für PC und Xbox. Eine Playstation-Version soll im Frühjahr 2025 folgen.