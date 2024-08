Werbung

Bereits Ende 2023 wurde der nächste Teil der beliebten Dragon-Age-Reihe vorgestellt. Damals noch unter dem Namen Dreadwolf präsentiert, hat sich mittlerweile einiges geändert und es gibt immer mehr Informationen rund um das Rollenspiel von Entwickler BioWare und Publisher Electronic Arts. So wurde schon im Juni 2024 der Name offiziell in Dragon Age: The Veilguard geändert. Einen Release-Termin gab es bisher allerdings nicht.

Das hat sich vor einigen Tagen geändert. Während viele Fans ein Reveal des Termins im Rahmen der Gamescom erwarteten, hat man sich bei den Machern dazu entschieden, den geplanten Zeitpunkt jetzt schon bekannt zu geben. Hierfür wurde eigens ein neuer Trailer produziert. Am 31. Oktober 2024, pünktlich zu Halloween, erscheint Dragon Age: The Veilguard für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Der Trailer zeigt außerdem die Vorbesteller-Boni. Wer vorbestellt, erhält die kosmetische Blutdrachen-Rüstung für alle drei verfügbaren Klassen. Spieler können sich im Spiel für eine Laufbahn als Krieger, Magier oder Schurke entscheiden. Alle Klassen haben noch einmal drei Spezialisierungen. Die Spielfigur kann wahlweise männlich oder weiblich generiert werden. Gemeinsam mit sieben Gefährten geht es in der Story dann gegen niemand geringeres als verderbte Elfengötter. Diese hat der Elf Solas, Fans bereits aus Teil 3 bekannt, scheinbar auf die Welt losgelassen.

Wer das Spiel vorbestellen möchte, hat die Wahl zwischen zwei Versionen. Die Standard-Edition ist auf Steam zum Preis von 59,99 Euro erhältlich. Für die Deluxe-Edition werden 79,99 Euro fällig. Dafür enthält diese etliche kosmetische Objekte. Neben sechs Waffen- und drei Rüstungs-Skins für Protagonist Rook gibt es für die Gefährten neue Looks für Waffen und Rüstungen. Die Blutdrachen-Rüstung für Vorbesteller erhalten Käufer beider Versionen.