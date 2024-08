Werbung

Valve hat eine grundlegende Änderung für die Nutzerrezensionen auf Steam angekündigt. Mit dem neuen "Helpfulness System" sollen laut Valve informativere Bewertungen in Zukunft deutlich in den Vordergrund rücken. Das Nachsehen haben dabei weniger hilfreiche Inhalte wie Memes, Witze oder ASCII-Art, die im Ranking automatisch weiter nach unten verschoben werden sollen. Valve möchte so potenziellen Interessenten die Entscheidungsfindung beim Kauf eines Spiels erleichtern.

Bisher ist es auf Steam üblich, dass Rezensionen nach der Anzahl der "Hilfreich"-Bewertungen sortiert werden. Das kann die unschöne Folge haben, dass häufig eher unterhaltsame Rezensionen an oberster Stelle aufgeführt werden, statt informative. Für unschlüssige Käufer sind diese meistens nicht sehr hilfreich.

"Solche Inhalte sind normalerweise in Ordnung und bereiten bestehenden Kunden viel Freude. Für potenziell neue Spieler, die versuchen, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen, sind sie jedoch nicht hilfreich", hält Valve in einem Blog-Eintrag fest.

Mit dem neuen Erfassungssystem nutzt Valve KI, um Rezensionen automatisch zu kategorisieren. Zusätzlich können Nutzer auch weniger hilfreiche Reviews manuell melden. "Wir haben mit der Zeit festgestellt, dass viele weniger hilfreiche Rezensionen einfach zu erkennen sind", so Valve.

Wer jedoch Freude an eher humorvollen Spielebewertungen hat, kann die neue Art der Priorisierung auch wieder abstellen. Hierfür muss lediglich im "Anzeige"-Dropdown-Menü im Kundenrezensionsbereich der Haken bei "Nutzen Sie das neue Nützlichkeitssystem" entfernt werden. Das neue Ranking-System soll zudem keine Auswirkungen auf den User-Score haben, wie Valve betont. Somit bezieht sich die Änderung allein auf die Reihenfolge der angezeigten Reviews.