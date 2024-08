Werbung

Im Mai wurde bekannt, dass mehrere Studios unter der Kontrolle von Bethesda geschlossen werden. Getroffen wurde die Entscheidung durch Mutterkonzern Microsoft. Nach der Übernahme von Activision Blizzard gab man bekannt, Titel und Ressourcen neu priorisieren zu wollen. Betroffen waren neben Arkane Austin, welches zuvor das gescheiterte Redfall entwickelt hatte, Alpha Dog Games und auch Tango Gameworks.

Besonders bei letzteren traf die Entscheidung bei Fans auf großes Unverständnis. Mit Hi-Fi Rush hatte das Studio nämlich erst kurz vor Bekanntgabe der Schließung ein durchaus erfolgreiches Spiel veröffentlicht. Das Rythmus-Spiel wurde zuvor ohne große Vorankündigung direkt im Xbox Game Pass releast. Auf metacritic kommt das Spiel auf einen Metascore von 87. Der User Score liegt mit 8,8 sogar leicht höher. Ursprünglich 2010 gegründet, hatte Microsoft das japanische Studio Tango Gameworks bei der großen ZeniMax-Übernahme 2021 für insgesamt 7,5 Milliarden US-Dollar gemeinsam mit vielen anderen Studios und Marken erworben.

Für Fans von Hi-Fi Rush gibt es nun jedoch gute Nachrichten. In einem Blog-Post hat KRAFTON aus Südkorea bekannt gegeben, dass man die Rechte an Hi-Fi Rush erworben hat. Zusätzlich hat der Konzern auch das gesamte Studio von Tango Gameworks übernommen und vor der Schließung bewahrt. Als Teil dieser strategischen Vereinbarung beabsichtigt KRAFTON, mit Xbox und ZeniMax zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Wichtig sei vor allem, dass das Team die Entwicklung der Marke Hi-Fi Rush fortsetzen und auch zukünftige Projekte erkunden kann. KRAFTON gibt in der Bekanntmachung auch den Hinweis, dass die Übernahme keine Auswirkungen auf den bestehenden Spielekatalog von Tango Gameworks haben wird. Dieser umfasst The Evil Within, The Evil Within 2, Ghostwire: Tokyo und das ursprüngliche Hi-Fi Rush-Spiel.