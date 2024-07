Werbung

Dead by Daylight erfreut seine Spieler immer wieder mit Crossover-Projekten. So wurden in den letzten Jahren regelmäßig Kooperationen mit großen und ikonischen Horror-Franchises eingegangen. So gab es beispielsweise einen Ausflug in die Welt von Hellraiser und auch das Alien aus den gleichnamigen Filmen war schon zu Besuch. Anfang des Jahres haben die Macher einen neuen Spielmodus getestet.

Nun wurde in einem neuen DLC ein Crossover mit einer absoluten Kult-Marke veröffentlicht. Tatsächlich handelt es sich auch nicht um einen Horror-Titel. Das neue Chapter bringt Lara Croft als Survivor ins Spiel. Das sogenannte Tomb Raider Chapter ist seit dem 16. Juli 2024 verfügbar und kann beispielsweise auf Steam für 4,99 Euro gekauft werden. Voraussetzung ist natürlich, dass Käufer das Basis-Spiel Dead by Daylight besitzen.

Käufer erhalten die Helden der Tomb Raider Spiele als Überlebende im Spiel. Dazu gibt es ihre typische Kletter-Axt, die Spielern der neuen Trilogie bekannt sein dürfte. Auch das Aussehen von Lara entspricht den neuen Spielen, die sich mit der jungen Lara befassen und einen Neustart der Serie darstellen. Das erste Spiel der neuen Reihe ist 2013 erschienen und zeigt eine junge Lara Croft, die auf einer Insel um ihr Leben kämpft. Die neue Reihe hat mit einer Freigabe ab 18 auch eine höhere Alterseinstufung als die Original-Teile.

Bei Dead by Daylight handelt es sich um ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel. Eine Gruppe aus vier Überlebenden muss vor einem übermächtigen Killer fliehen. Während die Survivor unbewaffnet sind und von der Karte entkommen müssen, sind die Killer bis an die Zähne bewaffnet und verfügen, je nach gewähltem Charakter, über übersinnliche Fähigkeiten, mit denen sie ihre Opfer durch die Level hetzen. Das Basis-Spiel gibt es bei Steam ab 19,99 Euro zu kaufen. Wer alle verfügbaren DLCs und sonstigen Boni für Dead by Daylight erwerben will, muss aktuell 273,22 Euro dafür hinlegen.