2024 könnte ein gutes Jahr für Fans von großen Rollenspielen werden. Viele warten auf Informationen zum geplanten Dragon Age: Veilguard. Auch wenn es kein konkretes Release-Datum gibt, hat Bioware das Spiel für Herbst dieses Jahres versprochen. Aber auch ein anderes erfolgreiches Rollenspiel soll bald eine Fortsetzung erhalten. Die Rede ist von Kingdom Come Deliverance.

Der zweite Teil des auf Realismus fokussierten Mittelalter-Epos wird von den Warhorse Studios produziert. Diese hatten Teil eins bereits 2018 veröffentlicht. Schon in einigen Wochen soll es erstes Gameplay zu sehen geben. Geoff Keighley, auch verantwortlich für die jährlichen Game Awards, kündigte via X an, dass Kingdom Come Deliverance 2 einen Platz bei der diesjährigen Opening Night Live im Vorfeld der gamescom hat. Fans hoffen nun, dass in diesem Rahmen auch endlich ein Termin für die Veröffentlichung genannt wird.

Im Spiel übernehmen Spieler die Rolle von Heinrich, der auch schon im Vorgänger als Protagonist zu sehen war. Ihm steht das mittelalterliche Böhmen des 15. Jahrhunderts als Open-World offen. Alle getroffenen Entscheidungen und alle Taten Heinrichs haben Konsequenzen und Einfluss auf die Spielwelt und die NPCs darin. Im Kampf greifen Spieler in der Ego-Perspektive auf ein komplexes System aus blocken und angreifen mit diversen zeittypischen Waffen zurück.

Die Opening Night Live, kurz ONL, startet am 20. August 2024 um 20.00 Uhr und wird live auf Twitch übertragen. Bislang wurden nur zwei Spiele im Programm bestätigt. Neben Kingdom Come Deliverance 2 soll es so auch einen allerersten Blick auf Civilization 7 geben. Wer möchte, kann der ONL auch live beiwohnen. Insgesamt 5.000 Tickets stehen zu Verfügung und können über die Seite der Veranstaltung gebucht werden.

Die ONL mit Geoff Keighley stellt den Startschuss der gamescom 2024 in Köln dar. Am Mittwoch, dem 21. August öffnet die Messe exklusiv für Fachbesucher und Presse, bevor am 22. August alle Besucher willkommen sind. Donnerstag und Freitag ist der Besuch jeweils von 10:00 bis 20:00 Uhr möglich, am Wochenende sogar schon ab 09:00 Uhr. Tickets gibt es für rund 30 Euro pro Tag. Bislang ist lediglich der Samstag ausverkauft. Alle weiteren Informationen zu Verfügbarkeit und Ermäßigungen gibt es im Ticketshop.