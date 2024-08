Werbung

Im Januar 2010 ist mit Darksiders eine der erfolgreichsten Spielereihen von Publisher THQ Nordic erschienen. Damals noch unter THQ gestartet, wurde 2011 ein zweiter Teil veröffentlicht, bevor die Reihe bei der Übernahme durch Nordic Games in den Besitz von THQ Nordic überging. 2018 kam dann Part drei, bevor mit Darksiders Genesis Ende 2019 der bislang letzte Teil erschien.

Während des THQ Nordic Showcases am Wochenende war es dann so weit: Neben den ersten Gameplay-Szenen des Gothic 1 Remakes wurde dort kurzer Teaser zu einem bislang nicht angekündigten Darksiders-Teil gezeigt. Viel Information gibt der Clip, der nicht einmal eine Minute dauert, leider nicht. Darin zu sehen ist lediglich eine ominöse Kamerafahrt durch Höhlen voller Lava. Am Ende warten brennende Statuen und der Satz "Prepare to ride again".

Allerdings ist interessant, dass man auf dem letzten Screen neben dem Publisher THQ Nordich bereits das Logo der Entwickler entdecken kann. Verantwortlich für das Spiel wird Gunfire Games sein. Das Studio hatte zuvor bereits die letzten beiden Teile des Franchise entwickelt. In den letzten Jahren sind die Amerikaner besonders bekannt für die Remnant-Spiele.

Bei Darksiders geht es um nichts Geringeres als das Ende der Welt. Die Spieler übernehmen im Lauf der Spiele die Kontrolle über die Reiter der Apokalypse. Im ersten Teil steht Krieg im Mittelpunkt. Nachdem er auf der Erde erscheint, um deren Untergang einzuleiten, wird ihm bewusst, dass er betrogen wurde. Die Apokalypse sollte eigentlich noch nicht beginnen und der Reiter wurde getäuscht und soll nun als Sündenbock für den Untergang der Menschheit herhalten. Das lässt er nicht auf sich sitzen und macht sich auf die Suche nach den Verantwortlichen.

Das Genre der Spiele wechselt über den Verlauf der Reihe. Nachdem Teil eins und zwei eher Action-Games mit Rätsel- und Sprung-Passagen sind, ist Teil drei ein Metroidvania. In Genesis wechselt das Spiel dann in die Vogelperspektive.