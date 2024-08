Werbung

Am Wochenende stellte THQ Nordic während eines eigenen Showcases die zukünftigen Pläne für den Konzern vor. Die ganze Show gibt es als Video on Demand auf Twitch. Neun verschiedene Spiele wurde präsentiert. Darunter gab es neue Informationen zum lange erwarteten Remake von Gothic 1.

Dass es eine Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers geben soll, wurde bereits 2020 bekannt gegeben. Entwickelt wird der Titel von Alkimia Interactive. Das Original stammte von dem deutschen Studio Piranha Bytes. Dieses ist jedoch vor einigen Wochen geschlossen worden. Ein offizielles Statement steht noch aus, aber zwei der ehemaligen Entwickler haben bereits ein neues Studio namens Pithead gegründet.

Im Rahmen des Showcases wurde nun ein knapp 4,5 Minuten langer Trailer präsentiert, in welchem endlich Gameplay gezeigt wird. Darin zu sehen sind viele Kampfszenen. Neben Bogen und Nahkampf werden einige Zauber präsentiert. Auch ikonische Orte wie das alte Lager und einige Gegner können in Aktion bestaunt werden. Das Video setzt einen besonderen Fokus auf die Entscheidungsfreiheit, die einem das Spiel gibt. Der Erzähler gibt obendrein an, dass man neue Stories in die Welt integriert hat und sogar alte Quests, die viele Fans bereits kennen, zum Teil erweitert oder umgebaut wurden.

Leider wurde auch während der Show noch kein Release-Datum verraten. Bisher ist nur bekannt, dass das Remake für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen soll. Außerdem wurde bereits im April eine Collector's Edition angekündigt, welche für 199,00 Euro verfügbar sein wird.