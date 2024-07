Werbung

Schon im Januar gab es Meldungen zu Schwierigkeiten bei Entwickler Piranha Bytes. Nach einigen Gerüchten um eine mögliche Schließung des Studios äußerten sich schließlich die Gothic-Macher selbst in einem Statement. Man gab zu, in Schwierigkeiten zu sein, bat die Fans aber, Piranha noch nicht abzuschreiben.

Das war im Januar. Seither scheint sich für das Studio, das einst die Gothic-Reihe und auch Elex geschaffen hat, nicht viel geändert zu haben. Zwei langjährige Mitarbeiter des Studios haben nun eine eigene Produktion gegründet. Jenny und Björn Pankratz stellen in einem Post auf X Pithead Studio vor. Als Indie-Studio möchte man nun immersive Spiele entwickeln. Aktuell gibt es noch keine Informationen, wie das erste Projekt aussehen soll und wann es erscheint.

Während mit Pithead ein Teil von Piranha weiterlebt, scheint es, als hätte eigentliche Studio sang und klanglos seine Pforten geschlossen. Auf X veröffentlichte Peter Bathge geleakte Fotos der angeblichen Büro-Räume von Piranha. Zu sehen sind darauf teilweise geleerte Räume in denen noch zurückgelassenes Equipment steht. Seit dem Statement im Januar gab es keine weiteren News von Seiten Piranha. Auch Mutter-Konzern THQ hat keine Informationen zur Zukunft der Entwickler veröffentlicht. Im Interview mit CD Action gab ein ehemaliger Mitarbeiter an, dass Piranha Bytes Ende Juni geschlossen wurde. Auch wenn es an keiner Seite eine offizielle Bestätigung gibt, deuten all diese Hinweise doch auf ein Ende des deutschen Entwicklers. Was aus den begonnenen Projekten und den IPs wird, ist nicht bekannt.