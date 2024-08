Werbung

Eigentlich müssen Fans von Call of Duty sich noch einige Zeit gedulden. Am 25. Oktober 2024 erscheint mit Call of Duty: Black Ops 6 der neueste Teil der Shooter-Reihe. 21 Jahre nach dem Start der Reihe wird Entwickler Treyarch damit den 28. Teil veröffentlichen. Es gibt zwar schon einige öffentliche Infos, durch einen Leak sind nun jedoch einige hinzugekommen, die noch nicht publik sein sollten.

Kürzlich wurde online ein älterer Entwickler-Build geleakt. Publisher Activision gibt sein Bestes, die veröffentlichten Dateien und das Bildmaterial des Leaks löschen zu lassen. Dennoch tauchen nach und nach mehr Informationen über die Inhalte auf. Wie genau es zu der Panne kam, ist scheinbar noch nicht bekannt. Im Zuge dessen wurde jedoch eine Liste mit den geplanten Multiplayer-Maps auf X geteilt. Insider-Gaming listet alle 20 Namen der geplanten Karten auf. Viele davon sind scheinbar neu und haben ihren ersten Auftritt in Black Ops 6, während einige wenige, wie zum Beispiel Nuketown, aus älteren Spielen übernommen wurden.

Durch die Übernahme von Activision durch Microsoft wird Call of Duty: Black Ops 6 direkt zum Release am 25. Oktober 2024 Teil des Game-Pass-Abos. Zuletzt wurde bereits das vorherige Call of Duty: Modern Warfare 3 in das Angebot aufgenommen. Auch wenn Microsoft nun die Rechte an der Marke besitzt, wurden diverse Deal im Bezug auf andere Systeme geschlossen. So ist ein Release der neueren Teile für Playstation aktuell noch zugesichert. Auch Nintendo kann in Zukunft wieder Ableger der Reihe erhalten. Black Ops 6 ist davon allerdings noch nicht betroffen.

Der Titel erscheint für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 4 und PlayStation 5. Auf Steam ist das Spiel ab 79,99 Euro vorbestellbar. Für 109,99 Euro gibt es die Vault-Edition. Darin enthalten sind zum Hauptspiel noch das Operator-Paket Jäger Gegen Gejagte mit vier Operator-Skins. Dazu eine Meisterkunst-Waffensammlung und das BlackCell-Paket mit Battle Pass und 20 Stufensprüngen. Zuletzt ist noch ein Kaugummi-Paket für Zombies mit zwölf Kaugummis von hoher Seltenheit enthalten.