Am 9. September 2024 soll es endlich so weit sein: Nach einer recht kurzfristigen Verschiebung im letzten Jahr soll nun Warhammer 40.000 Space Marine 2 erscheinen. Nachdem im Juni schon mehr Gameplay für den kommenden Action-Titel gezeigt wurde, gibt es nun einen Trailer, der einen Blick auf eines der wichtigsten Elemente des Spiels gewährt: Das Waffenarsenal.

Im Clip zu sehen sind einige Gameplay-Szenen in denen es mit der großen Auswahl an verschiedenen Waffen hart zur Sache geht. Im fertigen Spiel wird ein fließender Wechsel zwischen Nah- und Fernkampf versprochen. So können die Spieler in der Rolle von Lieutenant Titus den Unmengen von insektenartigen Tyraniden entgegentreten. Das Arsenal wird stetig um Waffen erweitert, die man in Waffenlagern überall in der Spielwelt finden kann. Sollte die Munition einmal zur Neige gehen, gilt es schnell Munitionskisten zu finden.

Neben dem ikonischen Kettenschwert und dem schweren Bolter gibt es verschiedene weitere schwere Waffen im Spiel zu finden. Nicht umsonst gibt es im Warhammer-Universum den Begriff "Bolter-Porn", um die Fokussierung auf die schweren Waffen der Space Marines zu beschreiben. Eine neue Ebene bringt der Jump Pack von Titus. Damit kann er sich kurzfristig in die Lüfte schwingen, um Gegner von oben aufs Korn zu nehmen. Im Nahkampf stehen diverse Finishing-Moves zur Auswahl. Diese stehen im Faktor Gewalt den Exekutionen aus Mortal Kombat in Nichts nach.

Das Spiel erscheint am 9. September 2024 bei Publisher Fokus Entertainment. Alle Informationen zu den verfügbaren Editionen gibt es auf der offiziellen Webseite. Wer möchte, kann sich den Titel bei Steam bereits vorbestellen. Für die Standard-Edition werden hier 59,99 Euro fällig. Wer die Collector's Edition möchte, muss mit 249,99 Euro rechnen. Dafür gibt es neben diversen digitalen Inhalten eine 20 cm hohe Figur von Titus im Kampf mit einem Tyraniden.