Nach einer Verschiebung im letzten Jahr soll es am neunten September 2024 so weit sein. Dann erscheint Warhammer 40.000 Space Marine 2. Zuletzt gab es einige neue Infos bei Warhammers eigenem Skulls-Festival im Mai.

Nun wurde ein neuer Clip veröffentlicht. Dieser zeigt in knapp sechs Minuten ein kurzes Gameplay Overview. Darin zu sehen sind neben der gelungenen Grafik und den zuvor schon bekannten Gegnern auch neue Elemente. Hauptfigur Captain Titus tritt im neuen Teil unter anderem gegen die insektenartigen Tyraniden an. Diese fallen in riesigen Schwärmen über ganze Planeten her und verzehren alles, was sich darauf befindet. Creative Director Oliver Hollis-Leick stellt im Video aber auch die verschiedenen Spielmodi vor. Zuerst gibt es natürlich die Kampagne. Diese können Spieler wahlweise allein oder zu dritt erleben. Angesetzt ist die Geschichte rund 100 Jahre nach dem ersten Teil.

Besonders beeindrucken will Space Marine 2 mit der eigens entwickelten Schwarm-Technologie, die es dem Spiel erlaubt, hunderte von Individuen zu berechnen und angreifen zu lassen. Gezeigt wurde auch der Hub, in welchem Spieler sich zwischen Missionen neu ausrüsten und bewaffnen können. Je nach eigener Vorliebe stehen etliche Waffen zur Auswahl. Darunter auch das ikonische Kettenschwert der Space Marines.

Neben der Kampagne wartet auch der Operations-Mode. Dieser setzt auf Kooperation und Wiederspielwert. Zur Wahl stehen sechs anpassbare Klassen. Zusätzliche kosmetische Gegenstände und Perks können durch Spielfortschritt freigeschaltet werden. Wer lieber gegen andere Spieler antreten möchte, kann sich auf den Eternal-War-Mode freuen. In 3vs3-Matches stehen hier klassische Multiplayer-Modi zur Auswahl. Durch Siege lassen sich neue Waffen und Ausrüstung freischalten. Abschließend verspricht Hollis-Leick noch weitere Details, die in Kürze folgen sollen.