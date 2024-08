Werbung

Aktuell läuft in Diablo IV die mittlerweile vierte Season. Bevor die lange ersehnte Erweiterung The Vessel of Hatred am 8. Oktober 2024 erscheint, soll noch eine fünfte Season spielbar sein. Diese beginnt am 6. August und endet am Release-Tag von The Vessel of Hatred.

Eine feste Uhrzeit für den Start gibt es bereits: Ab 19:00 Uhr wird die neue Season spielbar sein. Unter dem Motto "Rückkehr zur Hölle" starten dann die neuen Inhalte für alle Spieler. Die öffentlichen Test-Realms für Season 5 sind schon seit Ende Juni online. Die neue Season bringt einen völlig neuen Spielmodus mit sich. Die Höllenhorden können nach Abschluss der Season-Quests und erreichen von mindestens Weltstufe 3 betreten werden.

Beim Endgame-Inhalt geht es in Rogue-Lite-Manier gegen immer größere und stärkere Gegner-Horden. Wer überlebt, kann sich am Ende eine Belohnung aussuchen. Zur Wahl stehen dann mehrere Truhen, die seltene Handwerksmaterialien oder einen garantierten Gegenstand mit einem Greater Affix beinhalten.

Um überhaupt gegen die Horden antreten zu dürfen, benötigen Spieler sogenannte Höllenkompasse. Diese können entweder in der Spielwelt gesammelt oder beim Okkultisten hergestellt werden. Je höher der Wert dieser Items, desto höher der Startwert der Monster und desto höher die erhaltenen Belohnungen. Unter anderem gibt es auch 15 neue einzigartige Items zu finden. Hinzu kommen etliche neue Aspekte. Die bisherigen Uber-Uniques stellen künftig eine eigene Raritätsstufe dar. Mit Start der fünften Season heißen sie nun einzigartige mythische Gegenstände und werden mit der Farbe Lila gekennzeichnet.

Der neue Modus wird nicht nur für saisonale Charaktere verfügbar sein, sondern kann auch im Ewigen Realm betreten werden. Die finalen Patch-Notes stehen noch aus – aber wer will, kann schon jetzt einen Blick auf die Patch-Notes für die Test-Realms werfen.