Nach wie vor erfreuen sich Soulslike-Spiele großer Beliebtheit. Diese zeichnen sich vor allem durch ihren hohen Schwierigkeitsgrad aus. Besonders berühmt berüchtigt hierfür sind die Spiele von From Software. Nicht ohne Grund hat die japanische Firma mit Dark Souls die Spielereihe geschaffen, die dem Genre seinen Namen verleiht.

Das letzte Werk von From Software, Elden Ring, hat mit der Erweiterung Shadow of the Erdtree gerade inhaltlichen Zuwachs erhalten. Im Angespielt-Artikel hat sich noch einmal gezeigt, dass der Schwierigkeitsgrad hier sogar noch einmal anzieht. Einem Nutzer scheint es nun zu reichen. Er hat auf 4Chan angekündigt, rechtliche Schritte gegen den Entwickler einzuleiten. Die Geschichte wurde zuerst von mp1st aufgegriffen und verbreitet sich aktuell schnell in Foren und bei einschlägigen Seiten.

Die Begründung des Klägers in Spe ist tatsächlich etwas komplexer. Er will nicht nur klagen, weil das Spiel zu schwer ist. Im Detail geht es ihm darum, dass Spieler in seinen Augen von vielen Inhalten der Spiele von From Software ausgeschlossen werden. Der hohe Schwierigkeitsgrad sorgt seiner Meinung nach dafür, dass man große Teile der Spielwelt nie zu Gesicht bekommt. So gäbe es in vielen Spielen Bereiche, die in Previews und Screenshots der Entwickler gezeigt werden, aber im finalen Spiel bis heute nicht gefunden wurden. Der User ist der Überzeugung, dass diese Inhalte nicht während der Entwicklung entfernt wurden, sondern häufig einfach extrem schwer zugänglich seien, obwohl Käufer dafür gezahlt haben.

Trotz der Bedenken anderer Nutzer gegenüber seiner These scheint er überzeugt davon zu sein, dass er eine Chance vor Gericht hat.