Epic vs. Samsung

Werbung

Epic Games, die Entwickler hinter Dauerbrenner Fortnite befinden sich seit Jahren im Rechtsstreit mit mehreren Shops, in welchen ihr Spiel verfügbar ist. Los ging es schon vor vier Jahren, als Epic die Bezahlschnittstelle von Apple umging. So wollte man die Gebühr, die Apple für Transaktionen in seinem Shop verlangt, umgehen. Im aktuellen Streit geht es nun um Samsung.

Genau genommen geht es um die Platzierung von Fortnite in Samsungs Galaxy Store. Allerdings wird sich dies künftig ändern und der Battle-Royale-Shooter wird nicht mehr im Store verfügbar sein. Dieser Schritt geschieht auf Betreiben von Epic selbst, da man beschlossen hat, seine Spiele aus dem Galaxy Store zu entfernen. In Zukunft will man den Store bei Veröffentlichungen nicht mehr berücksichtigen.

Dies Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit Samsungs neuen Richtlinien. Diese sollen das sogenannte Sideloading von Apps verhindern. Epic Games CEO Tim Sweeney erklärte auf Twitter, dass diese Entscheidung aus Protest gegen eben diese Richtlinien getroffen wurde. Trotz der Entfernung aus dem Galaxy Store bleibt Fortnite weiterhin auf allen tauglichen Samsung-Geräten spielbar. Es wird lediglich nicht mehr in Samsungs eigenem Store angeboten.

Epic Games plant, in naher Zukunft einen eigenen Store für mobile Endgeräte zu starten. Nutzer können alle Inhalte der Entwickler dann über diesen oder einen anderen Store erwerben. Das Ende der Zusammenarbeit zwischen Epic und Samsung kam für einige dennoch recht überraschend. In der Vergangenheit hatten beide Konzerne miteinander kooperiert und sogar exklusive Inhalte wie einen speziellen Skin im Galaxy Store angeboten.