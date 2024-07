Werbung

Der Multiplayer-Shooter Helldivers 2 erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Das Spiel ist am 8. Februar 2024 erschienen und nach einem riesigen Hype zum Start kam es im Mai zu einigen Schwierigkeiten, als Sony Pläne vorstellte, nach denen man nur noch mit einem PSN-Account spielen könne. Nachdem die Community sich lautstark beschwerte und die eigentlich guten Wertungen kurzzeitig in den Keller sanken, sah man doch von dem Vorhaben ab. Mittlerweile haben sich alle Wertungen wieder erholt. Bei Steam erfreut sich das Spiel der Wertung "Sehr Positiv" und auch auf metacritic kommt Helldivers 2 auf einen Metascore von 82.

Um die Community bei der Stange zu halten, hat Entwickler Arrowhead angekündigt, dass Anfang August ein großes Inhalts-Update erscheinen wird. Das Inhalts-Paket trägt den Namen Eskalation der Freiheit und soll am 6. August 2024 auf PC und Konsole kommen. Als erstes wurde ein komplett neues Gebiet angekündigt. Im Sumpf müssen sich Spieler mit einer stark begrenzten Sicht herumschlagen. Zudem gibt es natürlich neue Gegner. Unter anderem kommen Raketenpanzer und Sporenstürmer ins Spiel. Spielern des ersten Teils dürfte auch der Pfähler bekannt sein, der mit dem Update zurück ins Helldivers-Universum findet.

Generell gibt es einige neue Missionen und natürlich auch entsprechende, neue, Belohnungen. In den neuen größeren Außenposten gibt es Über-Probe-Belohnungen zu holen. Wer eine richtige Herausforderung sucht, kann sich nun einem komplett neuen Schwierigkeitsgrad stellen. Kampfbewertung 10: Super Helldive bietet natürlich nicht nur mehr schwere Gegner, sondern auch bessere Belohnungen.

Spielerisch will man das Social-Menü überarbeiten. Wichtiger jedoch dürfte für viele Spieler sein, dass man sich der Griefer-Problematik annehmen will, über die sich viele Spieler schon länger beklagen. Ab nun werden Spieler, die aus dem Spiel geworfen werden in eine neue Sitzung als Host gespawned. Sie behalten dadurch ihre gesammelte Beute. Wer sich Helldivers 2 selbst ansehen möchte, kann das Spiel zum Beispiel auf Steam für 39,99 Euro kaufen.