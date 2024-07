Werbung

Im Februar wurde Dungeonborne im Rahmen des Steam Next Fest vorgestellt. Die spielbare Demo konnte damals bereits 20.000 gleichzeitige Spieler anlocken. Am letzten Wochenende startete das Spiel nun auf Steam in den Early Access. Angekurbelt durch das Event Anfang des Jahres konnte der Titel den Erfolg fortsetzen.

Mit 39.325 gleichzeitigen Spielern in der Spitze erreichte das Erstlingswerk von Mithril Interactive beinahe die Marke von 40.000. Auf Twitch erreichte Dungeonborne sogar ein Maximum von 86.808 Zuschauern bei einem Event am 3. Juli 2024. Aktuell steht der Titel auf 73 % positiven Reviews, das entspricht der Wertung Größtenteils "Positiv". Eine Kritiker-Wertung auf metacritic steht zum aktuellen Zeitpunkt ebenso aus wie der User Score.

Im Spiel wählen Spieler eine von insgesamt sieben Klassen aus und starten in den Dungeon. Neben allerlei Monstern und Gefahren durch andere Spieler gibt es dort eine Menge Loot zu finden. Es handelt sich also um einen PvPvE-Dungeon-Crawler. Ähnlich wie bei Titeln wie Escape from Tarkov erhält man die Gegenstände allerdings nur, wenn man es auch lebendig herausschafft. In der Ego-Perspektive geht es den Gegnern mit mehr als zehn Waffenpaaren an den Kragen. Verschiedene Ausrüstung mit über 80 Gegenstandszusätzen kann gefunden und kombiniert werden. Nicht benötigte seltene Gegenstände können in einem Auktionshaus gehandelt werden.

Die Early Access Version von Dungeonborne ist auf Steam kostenlos verfügbar. Wer möchte, kann für 9,99 Euro einen DLC mit Ingame-Gegenständen kaufen. Neben einigen einmalig nutzbaren Items erhalten Käufer eine exklusive Fackel und einen Mithril-Umhang.

Aktuell ist noch nicht bekannt, wann das Spiel final veröffentlicht werden soll. Weitere Informationen zu den Klassen und allen Neuigkeiten finden sich auf der offiziellen Seite.