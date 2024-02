Werbung

Noch bis zum 12. Februar 2024 läuft das Steam Next Fest. Dieses Event gibt Spielern die Möglichkeit, hunderte von Demos kommender Spiele zu testen. Viele der Probeversionen sind außerhalb dieses Zeitraums gar nicht verfügbar.

Auf SteamDB findet sich eine Übersicht, welche der angebotenen Demos am meisten gespielt werden. Die Statistik zeigt, dass es einen klaren Sieger gibt. Dungeonborne erfreut sich aktuell fast 9.000 gleichzeitiger Spieler. In der Spitze spielten fast 20.000 Leute gleichzeitig die Demo. Dahinter folgen der It Takes Two Friends Pass, Deviator und schließlich auf Platz vier Backpack Battles.

Dungeonborne ist das Erstlingswerk der Entwickler von Mithril Interactive. Das Spiel erinnert im Kern an einen mittelalterlichen Extraction-Shooter. Spieler kämpfen sich mit Schwert und Rüstung durch finstere Dungeons. Wer stirbt, verliert alles, was er in diesem Durchlauf bei sich hatte. Ähnlich wie bei Hunt: Showdown stellen sich die Spieler dabei nicht nur NPC-Gegnern. Die Spieler können sich auch gegenseitig das Leben schwer machen. Dungeonborne soll noch 2024 erscheinen. Bis zum 23. Februar ist Demo über die Steam-Seite verfügbar.