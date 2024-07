Werbung

Schon 1987 erschien das erste Spiel mit dem Namen Double Dragon. Dabei basiert die Reihe auf dem noch etwas älteren Kungfu Master von 1984. In den letzten 40 Jahren erschienen mit diversen Spin-Offs, Kollektionen und Neuauflagen fast 20 Spiele innerhalb des Franchise. 1994 erschien mit Double Dragon: Die 5. Dimension sogar ein Kinofilm. Im letzten Jahr wurde die Double Dragon Collection für die Nintendo Switch veröffentlicht, in welcher sechs der älteren Spiele enthalten sind.

Am 10. Juli 2024 hat das Produktions-Studio Arc System Works ein neues Double Dragon angekündigt. Dabei soll sich Double Dragon Revive stark an dem Originalspiel von 1987 orientieren. Ein kurzer Trailer gibt bereits einen ersten Blick auf das Spiel. Darin ist nicht nur das Original auf einer Arcade-Station zu sehen sondern auch die beiden Brüder Billy und Jimmy.

Wie auch schon in den 80ern treten die beiden in ihren unverkennbaren Looks ganz in Rot für Jimmy und Blau für Billy an. Das Spiel zeigt sich jetzt in einer der Zeit angepassten Grafik, die allerdings nicht mit den aktuellen großen Titeln wie Tekken oder Mortal Kombat mithalten kann. Als Release wird 2025 anvisiert. Das Spiel soll dann auf PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Wer möchte, kann sich Double Dragon Revive jetzt schon auf seine Wunschliste bei Steam setzen.