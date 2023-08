Werbung

Die Double Dragon Serie wird seit 1987 produziert. Der Beat 'em up Titel mit ikonischen Charakteren hat über die Jahre eine treue Fanbasis gewonnen. Publisher Arc System Works hat nun angekündigt, eine Sammlung der bisher erschienenen Titel für die Nintendo Switch zu veröffentlichen.

Geplant ist die Veröffentlichung der Sammlung am 09.November 2023, sowohl physisch als auch digital. Die Collection enthält eine Auswahl an sechs Spielen aus der Serie. Neben bekannten Favoriten werden auch die bisher noch nicht digital veröffentlichten Spiele "Super Double Dragon" und "Double Dragon Advance" spielbar sein. Diese beiden Titel werden am 09. November außerdem separat veröffentlicht und sind nicht nur für die Nintendo Switch, sondern auch für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar. Enthalten sind:

Super Double Dragon

Double Dragon Advance

Double Dragon

Double Dragon 2: Die Rache

Double Dragon 3: Die heiligen Steine

Double Dragon 4

Zusätzlich erschien Ende Juli mit "Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons" der neueste Teil der Reihe für alle aktuellen Konsolen und PC. Das Spiel ist ein kooperatives Beat 'em up mit Roguelite-Elementen, das die charakteristische Action der Double-Dragon-Serie bietet. Spieler erkunden mit den beiden Protagonisten Billy und Jimmy Lee ein postapokalyptisches New York, in dem rivalisierende Gangs um die Vorherrschaft kämpfen.

Aktuell liegt der voraussichtliche Preis nur in Honkong Dollars vor. Umgerechnet würde er circa 23,00 Euro betragen. Es bleibt ab zu warten, ob die Double Dragon Collection zum Release im November zu diesem Preis auch in Deutschland erscheinen wird.