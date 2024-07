Werbung

Nach dem Start der Fallout-Serie auf Amazon Prime im April dieses Jahres ist das Franchise erfolgreicher denn je. Zum Serienstart gab es Fallout 76 kostenlos für Prime-Kunden und nach der erfolgreichen Umsetzung konnte Fallout 4 neue Verkaufsrekorde brechen. Aber auch die alten Serien-Teile erfreuen sich nachwievor großer Beliebtheit.

Bevor Fallout 3 in der 3D-Ego-Perspektive startete, schickten die ersten beiden Ableger die Spieler in eine isometrische 2D-Welt. Tatsächlich sollte auch Fallout 3 ursprünglich in dieser Ansicht auf den Markt kommen und eine andere Geschichte erzählen. Die ursprüngliche Vision erscheint nun dank einer Fan-Mod doch noch. Eigentlich sollte das Spiel von Black Isle Studios entwickelt werden. Das Projekt, bekannt als Van Buren, wurde zugunsten von Fallout: Brotherhood of Steel eingestellt. Nun haben Fans das unvollendete Spiel als Mod für Fallout 2 wiederbelebt. Diese trägt den Namen Fallout Yesterday: Van Buren.

Fallout Yesterday ist eine umfassende Modifikation für Fallout 2, die das geplante Spiel Van Buren realisiert. Diese Version bleibt der ursprünglichen 2D-Isometrie-Perspektive treu, wie sie bei den ersten beiden Fallout-Spielen verwendet wurde. Nach dem Erfolg von Fallout 2 arbeitete Black Isle Studios, bekannt für Spiele wie Planescape: Torment und Icewind Dale, an einem neuen Fallout-Projekt. Unter der kreativen Leitung von Chris Avellone, dessen Ideen später in Fallout: New Vegas einflossen, sollte Van Buren ein würdiger Nachfolger werden. Doch das Projekt wurde gestrichen und Fallout 3 entwickelte sich später unter Bethesda zu einem völlig anderen Spiel.

Die Mod bietet ein vollwertiges Spielerlebnis mit zahlreichen neuen Inhalten. So kommt sie auch auf eine Größe von 5 GB. Das Design-Dokument, das alle Ideen für das Spiel enthält, umfasst über 700 Seiten. Spieler können neue Rassen, hunderte Traits und Perks, neue Items, Waffen, Gameplay-Erweiterungen und zahlreiche neue Orte entdecken. Die Hauptfigur ist ein entflohener Gefangener, der von Roboter-Wächtern verfolgt wird.

Die Webseite weist darauf hin, dass die Geschichte nur einem spezifischen Charakter-Build abgeschlossen werden kann. Die Mod ist ausschließlich für PC-Spieler verfügbar. Interessierte können Fallout Yesterday: Van Buren kostenlos auf Nexus Mods herunterladen.