Für viele Spiele-Fans ist das deutsche Entwicklerstudio Piranha Bytes ein Begriff. Das Studio veröffentlichte 2001 das Rollenspiel Gothic. Der Titel zählt bis heute als absoluter Meilenstein des Genres.

Während Fans auf ein Remake des ersten Gothic warten, gab es in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Gerüchte, dass das Studio vor dem Aus stünde. Diese Annahmen basierte auf verschiedenen Indizien. Die Webseite von Piranha Bytes wurde abgeschaltet und es fand sich bis gestern nur ein Platzhalter dort. Auf dem Youtube-Kanal erschienen seit November keine neuen Videos mehr und das neuestes Projekt WIKI16 ist von der Förderliste des Bundes verschwunden.

Piranha Bytes gehört mittlerweile zu THQnordic, die ihrerseits zur Embracer Group zählen. Der Konzern machte in letzter Zeit vor allem dadurch Schlagzeilen, viele der Spielestudios zu schließen, die zuvor aufgekauft wurden. Grund ist ein geplatzter Milliarden-Deal, der ein Loch in die Kasse von Embracer gerissen hat.

Mittlerweile hat sich auch Piranha Bytes selbst zu den Gerüchten geäußert. Am 22. Januar 2024 wurde ein Statement auf den Sozialen Medien und der ehemaligen Webseite hochgeladen. Man gesteht ein, dass sich die Firma in einer schwierigen Lage befindet. Allerdings appelliert der Text an die Fans, Piranha Bytes noch nicht abzuschreiben. Man wolle auch in Zukunft Spiele schaffen und suche nach Lösungen. Weitere Informationen sollen folgen, sobald sie vorliegen.